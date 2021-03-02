Babannesi açıkladı! Zihinsel engelli kıza cinsel saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya merkezde yaşayan emekli Gülbeyaz A., oğlunun cezaevine girmesi, gelinine şizofren teşhisi konulması üzerine biri yüzde 65 zihinsel engelli 3 torununun bakımını üstlendi.

Astım hastası olan Gülbeyaz A., bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Korkuteli'ne yerleşti. En büyük torunu Antalya'da üniversite eğitimi alan babaanne, kiraladığı evde 2 torunuyla yaşamaya başladı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Gülbeyaz A., zihinsel engelli torunu G.A.'nın, ev sahibinin kızı N.P. ile tanışmasıyla hayatının kabusa dönüştüğünü belirtti. Ev sahibinin kızıyla gezmeye giden G.A.'ya, iddiaya göre Y.T. (20) adlı kişi, 17 Temmuz 2020 günü cinsel istismarda bulundu.

15 YIL HAPİS İSTENEN ŞÜPHELİ SERBEST

Torununun okulunda olayı anlatmasıyla durumdan haberdar olan Gülbeyaz A., geçen yıl 6 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı gün Y.T., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakıldı. Y.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TUTUKSUZ SANIK SEGBİS İLE KATILDI

Bugün görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Korkuteli'den SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi Gülbeyaz A., avukatı Hatice Nilay Deniz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü vekili Avukat Alperen Çiftçi, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri Avukat Serap Ertuğrul, Avukat Yadigar Gedik Toy ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

"ENGELİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Y.T., "Mağdurun 15 yaşından küçük olduğunu ve herhangi bir engeli olduğunu bilmiyordum. Ben mağdura herhangi bir şekilde cinsel istismarda bulunmadım. Mağdur ile N.P. isimli kişi vasıtasıyla tanıştım. Toplamda 3 kez görüştük. En fazla 20 dakika yanında durmuşluğum vardır" dedi.

"TORUNUMUN FOTOĞRAFLARI DA ÇEKİLDİ"

Gülbeyaz A. ise olayı görmediğini, torununun yaşananları öğretmenine anlattığını, sonrasında da Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifade sonrası detaylardan haberdar olduğunu söyledi. Gelininin şizofreni hastası, oğlunun ise cezaevinde olmasından dolayı torununun vasisi olduğunu sözlerine ekleyen Gülbeyaz A., "Torunum G.A. küçük erkek kardeşi ile dışarı çıktı. Bir süre sonra sanığın arkadaşı olan N.P., erkek torunumu 'Babaannen seni çağırıyor' diyerek eve gönderdi. N.P. torunumun çıplak fotoğraflarını çekip sanığa gönderiyor. Sanık da 'Beğendim, ayarla' diyor. Torunum, N.P. ve sanık Y.T. birlikte ormanlık alana gidiyor. N.P. sigara içme bahanesiyle oradan ayrılıyor. Sanık Y.T. torunuma tecavüz etmeye çalışıyor. Tam tecavüz edecekken torunum sanığın mahrem yerine tekme atıyor. Sanığın canı acıyınca torunum oradan kaçıyor" diye konuştu. Sanık avukatı ise müvekkilinin mağdura yönelik bir eylemi olmadığını öne sürdü.

TUTUKSUZ YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.