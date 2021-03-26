Cinsel istismarla suçlanan Bild Yayın Yönetmeni geri döndü! 0:00 / 0:00

Reuters

Almanya'nın en çok satan günlük gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt, hakkında öne sürülen kadınlara olumsuz tavır, zorbalık ve cinsel suiistimal iddiaları nedeniyle uzaklaştırıldığı görevine geri döndü.

Yayıncı Axel Springer yaptığı açıklamada, "Bazı medya başlıklarında yer alan söylentilerin aksine, soruşturmada cinsel tacizle veya zorlamaya dair herhangi bir suçlama yoktu ve kanıt da ortaya çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Reichelt’in görevine geri döndüğü belirtilirken, görevini kadın şefle paylaşacağı ifade edildi. Böylelikle Bild gazetesinin genel yayın yönetmenliğini görevini Alexandra Würzbach ile Julian Reichelt eşit sorumlulukla yürütecek.

Reichelt, 14 Mart'ta hakkında şirket içinde başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevini bıraktığını duyurmuştu.