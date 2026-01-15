İki erkek çocuk oyuncuya dizi setinde cinsel istismarla suçlanan Emmy ödüllü oyuncu Timothy Busfield, dün New Mexico'da ilk kez mahkemeye çıktı. Busfield, tutukluluğunun devamına karar verilen duruşmada savunma yapmadı. Bu sırada kendisine yöneltilen ayrı bir suistimal iddiasıyla ilgili de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Timothy Busfield'ın tutukluluğunu talep eden bir dosyada, savcılar yıllar önce California'da 16 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel istismar iddiasını ayrıntılı olarak açıkladı.

16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI DA DOSYADA

7 sayfalık dosyada, New Mexico savcıları, kolluk kuvvetlerinin 16 yaşındaki mağdurun babasından bir ihbar aldıklarını belirtti. Savcıların belgesine göre Busfield, terapi görmesi şartıyla, iddia edilen uygunsuz davranışı bildirmekten vazgeçmeleri için aileye yalvardı. Dosyada ayrıntıları verilen iddiayla ilgili olarak oyuncu henüz suçlanmadı.

Timothy Busfield, hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra salı günü, ABD'nin New Mexico eyelatine bağlı Albuquerque şehri yetkililerine teslim oldu.

İki erkek çocuk, Timothy Busfield'ın 'The Cleaning Lady' dizisinin Albuquerque setinde kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu iddia etti. Çocukların ebeveynleri, oyuncunun bu tacizi birden fazla kez yaptığını öne sürdü. 12 sayfalık suç duyurusunda çocukların isimleri baş harfleriyle belirtildi.