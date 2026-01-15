Cinsel istismarla suçlanan Timothy Busfield mahkemede
Sette iki erkek çocuk oyuncuya cinsel istismarda bulunma suçuyla tutuklanan Timothy Busfield, ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme dosyasında, geçmişte 16 yaşında bir kıza da istismarda bulunduğu iddiası yer aldı
İki erkek çocuk oyuncuya dizi setinde cinsel istismarla suçlanan Emmy ödüllü oyuncu Timothy Busfield, dün New Mexico'da ilk kez mahkemeye çıktı. Busfield, tutukluluğunun devamına karar verilen duruşmada savunma yapmadı. Bu sırada kendisine yöneltilen ayrı bir suistimal iddiasıyla ilgili de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Timothy Busfield'ın tutukluluğunu talep eden bir dosyada, savcılar yıllar önce California'da 16 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel istismar iddiasını ayrıntılı olarak açıkladı.
16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI DA DOSYADA
7 sayfalık dosyada, New Mexico savcıları, kolluk kuvvetlerinin 16 yaşındaki mağdurun babasından bir ihbar aldıklarını belirtti. Savcıların belgesine göre Busfield, terapi görmesi şartıyla, iddia edilen uygunsuz davranışı bildirmekten vazgeçmeleri için aileye yalvardı. Dosyada ayrıntıları verilen iddiayla ilgili olarak oyuncu henüz suçlanmadı.
Timothy Busfield, hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra salı günü, ABD'nin New Mexico eyelatine bağlı Albuquerque şehri yetkililerine teslim oldu.
İki erkek çocuk, Timothy Busfield'ın 'The Cleaning Lady' dizisinin Albuquerque setinde kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu iddia etti. Çocukların ebeveynleri, oyuncunun bu tacizi birden fazla kez yaptığını öne sürdü. 12 sayfalık suç duyurusunda çocukların isimleri baş harfleriyle belirtildi.
Belgelere göre; 2022 ve 2024 arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olayları sırasında çocuklar, 7 ve 8 yaşlarındaydı.
KANIT BULUNAMAMIŞTI
Belgelere göre; cinsel istismar konusunda ilk şikayette bulunulduğunda, Timothy Busfield soruşturma yetkililerine çocukları kucağına alıp gıdıkladığını ve seti oyun dolu bir ortam olarak tanımladığını söyledi. Dizinin ortak yapımcılığını üstlenen Warner Bros. stüdyosu, Busfield hakkındaki şikâyetlerle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmesi için bir hukuk firması görevlendirdi, ancak inceleme sonucunda, iddiaları doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunamadı.
TESLİM OLMADAN ÖNCE İLK AÇIKLAMASINI YAPTI
Öte yandan, oyuncu Melissa Gilbert ile evli olan Timothy Busfield'ın, henüz polise teslim olmadan önce avukatının ofisinde kaydedilen videosu dün yayınlandı. Oyuncu, ilk açıklamasında; "Bu yalanlarla yüzleşeceğim. Bunlar korkunç" dedi.Melissa Gilbert ve Timothy Busfield