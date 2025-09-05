Cinsel saldırı suçlusu boksör Conor McGregor İrlanda cumhurbaşkanlığına aday

Adı, ring dışında attığı yumruklarla ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da anılan, ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin uzun yıllar en popüler figürü olan Conor McGregor, siyasete giriyor. McGregor, İrlanda'da değişim için kampanya yürütmek üzere sokaklara çıktı. Bir dönem üst üste şiddet haberleriyle gündeme gelen McGregor, İrlanda'nın cumhurbaşkanı olmak istiyor.

37 yaşındaki McGregor, hükümet binalarının dışında tutkulu bir konuşma yaptı ve hayranlarından, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek istedi. Dublin'de yaptığı konuşmasında, mevcut yetkilileri işi batırmakla suçladı.

"Bu dönemde bu hükümet bize huzurumuzu, güvenliğimizi, geleceğe dair umudumuzu kaybettirdi ve ülke genelindeki İrlandalı vatandaşların genel refahı önemli ölçüde azaldı" diyen McGregor, ülkenin en büyük sorunlarından birinin 'çocuk evsizliğindeki artış' olduğunu söyledi.

Turizmin gerilediğini, suçun ise arttığını iddia eden Conor McGregor; "Dövüş sanatlarında usta, çözüm odaklı bir adam olarak, bir sorun hakkında konuştuğumu duyacaksınız, ancak bir kez. O zaman çözüme yönelik eyleme geçilecek" dedi.