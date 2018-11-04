Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet Hanifi K. (55), polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İddiaya göre Mehmet Hanifi K., 2003 yılında Gaziantep'te, "nitelikli cinsel saldırı ve yağma" olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

YAKALANIP CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre tutuklu olarak yargılanan sanık, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yıllar sonra yerel mahkeme şüpheliye 36 yıl hapis cezası verdi. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca şüphelinin aranması çıktı. Firarinin Adana'da olduğu tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün Belediyeevleri Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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