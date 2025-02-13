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        Haberler Dünyadan Cinsel saldırıdan yargılanan Diddy belgeselcilere 100 milyon dolarlık hakaret davası açtı - magazin haberleri

        Bu defa cinsel saldırıdan yargılanan Diddy dava açtı

        'Diddy' ve 'Puff Daddy' lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle tutukluyken, bu defa davacı oldu. Şarkıcı, hakkında yayınlanan belgeselden dolayı 100 milyon dolarlık dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:32
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        Bu defa suçlayan Diddy
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        Cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 'Diddy' lakaplı rap şarkıcısı Sean Combs, kendisine açılan davaların ardından karşı atağa geçti. Diddy, yapım şirketi NBCUniversal ve dijital yayın platformu Peacock'u suçladı.

        55 yaşındaki ABD'li rapçinin karşı karşıya olduğu suçlamaları araştıran 'Diddy: The Making of a Bad Boy' belgeseliyle ilgili olarak, şarkıcı, New York Eyalet Mahkemesi'nde 100 milyon dolarlık bir hakaret davası açtı.

        Dava dosyasında şu ifadelere yer verildi: Neredeyse bir yüzyıldır NBC, haberlerde güvenilir bir isim ve bilgi sahibi olmak için saygın medyaya bağlı olan vatandaşlara önemli haberler sunmada lider olmuştur. Bu güveni büyük ölçüde suiistimal eden ve ceza davası öncesinde kamuoyunun Combs hakkındaki içeriğe yönelik doyumsuz iştahından utanmadan yararlanan sanıklar, hakikati, dürüstlüğü ve profesyonel gazeteciliğin temel standartlarını gözardı ederek kendi ceplerini doldurmak konusunda bilinçli bir karar verdiler.

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        Diddy hakkında yayınlanan belgesel, ünlü rapçinin çalışma arkadaşlarıyla, asistanlarıyla ve diğer yakınlarıyla söyleşileri içeriyordu. Belgeselde ayrıca, Diddy'nin eski eşi Kim Porter'ın ölümüyle ilgisi olduğu iddialarının yanı sıra küçüklere cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki suçlamalar da yer alıyordu.

        Belgeseli çok sayıda yanlış ve iftira niteliğinde ifade içerdiğini iddia eden Diddy'nin hukuk ekibi, mahkemeye sundukları dosyada şu ifadelere yer verdi: Belgeselin tüm önermesi, Combs'un seri cinayet, reşit olmayanlara tecavüz ve reşit olmayanlara seks ticareti dahil olmak üzere çok sayıda iğrenç suç işlediği ve onu kabaca ruhsal sorunlu olarak gösterme üzerine kurulu. Kötü niyetli ve asılsız bir şekilde Combs'un bir 'canavar' olduğu ve Jeffrey Epstein'la 'birçok benzerliği olan' 'Lucifer'in vücut bulmuş hali' olduğu sonucuna varılıyor.

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        BİRDEN ÇOK KİŞİDEN CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

        Diddy, ilk olarak 16 Eylül 2024'te gözaltın alındı ve birden çok kişiye cinsel saldırı, zorla seks kaçakçılığı iddiaları da dâhil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

        Diddy'nin iddianamesinde, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

        Diddy'nin mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

        ÖMÜR BOYU HAPİSTE KALABİLİR

        İddianamede Diddy'nin tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Diddy, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

        Tutukluluğu süresince, Diddy'ye iki kadından ve bir erkekten daha cinsel saldırı davaları açılmıştı.

        Suçlu bulunması halinde Diddy, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'li rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.

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        #diddy
        #Sean Diddy Combs
        #seks ticareti
        #cinsel saldırı
        #dava
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