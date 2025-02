Cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 'Diddy' lakaplı rap şarkıcısı Sean Combs, kendisine açılan davaların ardından karşı atağa geçti. Diddy, yapım şirketi NBCUniversal ve dijital yayın platformu Peacock'u suçladı.

55 yaşındaki ABD'li rapçinin karşı karşıya olduğu suçlamaları araştıran 'Diddy: The Making of a Bad Boy' belgeseliyle ilgili olarak, şarkıcı, New York Eyalet Mahkemesi'nde 100 milyon dolarlık bir hakaret davası açtı.

Dava dosyasında şu ifadelere yer verildi: Neredeyse bir yüzyıldır NBC, haberlerde güvenilir bir isim ve bilgi sahibi olmak için saygın medyaya bağlı olan vatandaşlara önemli haberler sunmada lider olmuştur. Bu güveni büyük ölçüde suiistimal eden ve ceza davası öncesinde kamuoyunun Combs hakkındaki içeriğe yönelik doyumsuz iştahından utanmadan yararlanan sanıklar, hakikati, dürüstlüğü ve profesyonel gazeteciliğin temel standartlarını gözardı ederek kendi ceplerini doldurmak konusunda bilinçli bir karar verdiler.

Diddy hakkında yayınlanan belgesel, ünlü rapçinin çalışma arkadaşlarıyla, asistanlarıyla ve diğer yakınlarıyla söyleşileri içeriyordu. Belgeselde ayrıca, Diddy'nin eski eşi Kim Porter'ın ölümüyle ilgisi olduğu iddialarının yanı sıra küçüklere cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki suçlamalar da yer alıyordu.

Belgeseli çok sayıda yanlış ve iftira niteliğinde ifade içerdiğini iddia eden Diddy'nin hukuk ekibi, mahkemeye sundukları dosyada şu ifadelere yer verdi: Belgeselin tüm önermesi, Combs'un seri cinayet, reşit olmayanlara tecavüz ve reşit olmayanlara seks ticareti dahil olmak üzere çok sayıda iğrenç suç işlediği ve onu kabaca ruhsal sorunlu olarak gösterme üzerine kurulu. Kötü niyetli ve asılsız bir şekilde Combs'un bir 'canavar' olduğu ve Jeffrey Epstein'la 'birçok benzerliği olan' 'Lucifer'in vücut bulmuş hali' olduğu sonucuna varılıyor.

BİRDEN ÇOK KİŞİDEN CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Diddy, ilk olarak 16 Eylül 2024'te gözaltın alındı ve birden çok kişiye cinsel saldırı, zorla seks kaçakçılığı iddiaları da dâhil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.