Cinsel taciz haberi sonrası Justin Baldoni'den New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası
Rol arkadaşı Blake Lively tarafından cinsel tacizle suçlanan Justin Baldoni, iddiaları haberleştiren New York Times'tan 250 milyon dolar tazminat talep etti
Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us)filmindeki rol arkadaşı Blake Lively'nin cinsel taciz iddialarını içeren bir makale yayınladığı için New York Times Gazetesi'ne dava açtı.
Blake Lively ile birlikte gişe rekorları kıran filmde hem başrolleri paylaşan hem de filmin yönetmen koltuğunda oturan Justin Baldoni, günü iftira ve mahremiyet ihlali nedeniyle açtığı davada 250 milyon dolar tazminat talep etti.
Şikâyette; Justin Baldoni, gazetenin "özenle seçilmiş" ve değiştirilmiş ifadelere güvendiğini, ayrıntıların "gerekli bağlamdan arındırılıp kasıtlı olarak birleştirildiğini" ve "yanıltıcı" olduğunu iddia etti.
Gazetenin Blake Lively'nin "bencil anlatısına" dayanan "yanlış bilgiler, yanlış beyanlar ve eksikliklerle dolu" bir makale yayınladığını öne süren Justin Baldoni, mahkemeye sunduğu 87 sayfalık şikayet metninde Times'ı sahtekârlıkla suçladı.
Justin Baldoni, New York Times'ın Lively'nin cinsel taciz ve misilleme iddialarını incelerken "gazetecilik dürüstlüğü"nü ihlal ettiğini iddia ederek, gazetenin "neredeyse tamamen Blake Lively'nin doğrulanmamış ve çıkarcı anlatısına güvendiğini, iddiaların çeliştiğini ve gerçek amaçlarını açığa çıkaran çok sayıda kanıtı görmezden gelirken, bunları neredeyse kelimesi kelimesine aktardığını" belirtti.
Muhabirler Megan Twohey, Mike McIntire ve Julie Tate tarafından yazılan 'Herkesi Gömebiliriz: Hollywood Karalama Makinesinin İçi' adlı makalede, Justin Baldoni'nin Lively'ye yönelik cinsel taciz iddiaları ve Lively'nin itibarını ve imajını karalamak için yürütüldüğü iddia edilen bir kampanyaya yer verildi.
Makalede ayrıca Justin Baldoni'nin halkla ilişkiler sorumluları Jennifer arasındaki iddia edilen kısa mesajlar ve e-posta yazışmaları da yer aldı. Ancak Baldoni'nin açtığı davada Times gazetesinin makalesinde yer alan yazışmaların "kritik bağlamdan koparıldığı" iddia edildi.
GAZETEDEN AÇIKLAMA
New York Times'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, gazetenin davaya karşı güçlü bir şekilde savunma yapmayı planladığını söylerken, "Bağımsız bir haber kuruluşunun rolü, gerçekleri götürdükleri yere kadar takip etmektir" dedi.
Sözcü; "Makalemiz titizlikle ve sorumlu bir şekilde hazırlandı. Makale, doğru ve uzun bir şekilde alıntıladığımız kısa mesajlar ve e-postalar da dâhil olmak üzere binlerce sayfalık orijinal belgenin incelenmesine dayanıyordu" ifadesini kullandı.