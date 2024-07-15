Cip ile TIR çarpıştı: 7 yaralı
Silivri'de TEM Otoyolu'nda cip ile TIR çarpıştı, TIR aydınlatma direğine çarparak durdu, cip ise takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı
Silivri'de TEM Otoyolu'nda cip ve bakliyat yüklü TIR'ın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen bakliyat yüklü TIR ile aynı istikametteki cip çarpıştı.
KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle TIR, bariyerleri aşarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Cip ise, takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu.
Kazada cipte bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.