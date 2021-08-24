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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika... Cipler çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Adana haberleri
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Adana'da iki cip çarpıştı: 17 yaşındaki Melike öldü, 6 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpıştı. Feci kazada 17 yaşındaki Melike Moğol hayatını kaybederken, cipi kullanan annesi ve 2 kardeşi ile birlikte 6 kişi yaralandı

Son dakika... Cipler çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Adana haberleri
Cipler çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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AA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu Melike Moğol (17) kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kayseri-Tufanbeyli kara yolunda Hatice Moğol'un (46) sürücü olduğu 01 Z 2758 plakalı cip ile İbrahim Yıldırımer'in (65) kullandığı yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile Tufanbeyli ve Göksun devlet hastanelerine kaldırıldı. Göksun Devlet Hastanesindeki yaralılardan Melike Moğol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Hatice Moğol’un durumunun ise, ağır olduğu öğrenildi.

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