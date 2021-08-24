Cipler çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu Melike Moğol (17) kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kayseri-Tufanbeyli kara yolunda Hatice Moğol'un (46) sürücü olduğu 01 Z 2758 plakalı cip ile İbrahim Yıldırımer'in (65) kullandığı yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile Tufanbeyli ve Göksun devlet hastanelerine kaldırıldı. Göksun Devlet Hastanesindeki yaralılardan Melike Moğol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Hatice Moğol’un durumunun ise, ağır olduğu öğrenildi.