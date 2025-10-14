Ciro Immobile'ye İtalya'da şok: Savcılık soruşturma başlattı!

Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile'nin kurduğu futbol akademisine el konuldu.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, yıldız oyuncunun kurduğu futbol akademisine yapı ihlalleri nedeniyle soruşturma açıldı. Torre Annunziata Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; akademide inşaat ihlalleri ve tehlikeli atıkların yasadışı bertaraf edildiği iddia edilirken, ihtiyati tedbirle el koyma kararı uygulandı.

Immobile'nin aile üyelerinin de dahil olduğu 6 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ciro Immobile, 20 Mart'ta açılışını yaptığı akademi ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Torre del Greco'da adımın geçtiği spor tesisiyle ilgili haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu durum beni özellikle üzüyor, çünkü birçok çocuğu ve genci spor yapma ve eğlenme fırsatından mahrum bırakıyor. Spor merkezine, alanında en iyi profesyonellere güvenerek, yalnızca onlara yeterli bir alan sağlamak için yatırım yaptım. Profesyonellerin alandaki çalışmaların yasallığını kanıtlayacaklarından eminim ve devam eden soruşturmanın gerçekleri açıklığa kavuşturup eylemlerimizin doğruluğunu ortaya çıkarmasını umuyorum."