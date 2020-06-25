Tavuk protein açısından çok zengin bir gıda olduğundan sık tükettiğimiz ve bir o kadar da doyurucu olan bir lezzettir. Şimdi sizlere Çıtır Tavukpirzola tarifi vereceğim.
Çıtır tavuk pirzola tarifi için gerekli malzemeler:
- 1 kg tavuk pirzola
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı köri
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı isot
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı galeta unu
Çıtır tavuk pirzolanın yapılışı:
- Yıkayıp süzdüğümüz tavuk pirzolalarımızı bir tabağa alıyoruz.
- Ayrı bir kâseye zeytinyağı ve diğer saydığımız baharatları bir çatal yardımı ile karıştırdıktan sonra tavuk pirzolaları bu karışıma bırakıp 2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz.
- Yayvan bir kâseye galeta ununu alıyoruz. Bir yumurtayı da çırpıyoruz.
- Pirzolaları önce yumurtaya, daha sonra galeta ununa buluyoruz.
- 200 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz.
- Ben fırında pişirdim. Arzu edilirse kızartılarak da bu tarif uygulanabilir.
- Afiyet olsun.
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