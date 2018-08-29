Hazır alınmış yiyecekler size ya da çocuklarınıza daha mı lezzetli geliyor. Doğru tarifi uyguladığınızdan emin olun. Çıtır tavuklar bu konuda güzel bir örnek. Yazımızdaki çıtır tavuk tarifi ile bu algınızı yeneceksiniz. Sodalı tavukları kahvaltılık gevreğe bulayıp kızgın yağda kızartın. İşte adına yakışır çıtırlıkta tavuklar böyle yapılır. Yazımızdan adım adım çıtır tavuk tarifini öğrenebilirsiniz.

ÇITIR TAVUK TARİFİ

Malzemeleri;

Yarım kilo kemikli tavuk kanat

1 şişe sade soda

5 yumurta

5 yemek kaşığı un

3 su bardağı sade kahvaltılık gevrek

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

Nasıl Yapılır?

Çıtır tavuk yaparken ilk adım tavuk parçalarını soda ili yoğurup dinlendirmektedir. Tavuklar yaklaşık yarım saat dinlenmeli. Ardından tuz ile kahvaltılık gevreği rondoda çekin ve bir tabağa alın. Yumurtaları bir kaseye kırın. Unu da bir kaseye alın. Kızartma yağı ısınınca tavuklarınızı önce una sonra yumurtaya son olarak gevreğe batırıp kızgın yağda kızartın. Kızarttığınız çıtır tavukları 2 kat kağıt havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...

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