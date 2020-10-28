Civanperçeminin bilimsel adı “Achillea millefolium” şeklindedir. “Asteraceae” familyasından çok yıllık ve dayanıklı bir bitkidir. Bitkinin “Achillea” cinsi, en bilinen türdür. Bu türü, halk arasında ve geleneksel tıpta çeşitli kullanımlarından dolayı popülerdir. Kandil çiçeği, bin bir yaprakotu, şeytanın ısırgan otu, akbaşlı, barsamaotu, şövalye binyaprağı, marangozotu ve marsamaotu gibi adları da vardır. “Cerise kraliçesi” adlı türü pembe renklidir. İsimleri, ya güzel çiçek ve yaprak yapısına ya da tıbbi özelliklerine işaret eder. Askerlerin yaralarında kullanılmasından dolayı tarihte Latince “herba militaris” (asker otu) adıyla bilinmektedir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya dahil olmak üzere Kuzey Yarım kürenin ılıman bölgelerine özgü bir bitkidir. Özellikle Kuzey Amerika ve Avustralya gibi kıtalarda yayılmıştır. Papatya ile yakından ilişkili, tek dallı bir bitkidir. Yaklaşık 80 türü bulunur. Çiçekleri, çeşitli renklerde olabilir. Sarı, beyaz, pembe, menekşe, kırmızı ve somon renkli çiçek kümeleri vardır. Doğada genellikle sarı ve beyaz çiçekli türleri görülür. Tipik olarak mayıstan kasım ayına kadar çeşitli renklerde disk şeklinde çiçek kümeleri üretir. Civanperçemi, 1 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen uzun ama ince bir bitkidir.

Civan Perçeminin Faydaları Nelerdir?

Cilt Yaralarını İyileştirir Ve Kanamayı Durdurur: Civanperçemi yüzyıllardır doğal yara tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitkide bulunan kimyasal akidon, kanamayı durdurma yeteneği ile bilinir. Pudra formunda, sadece kanamayı durdurmak için değil, aynı zamanda ağrılı bir yaraya da toz olarak serpilmektedir. Ayrıca, doğal bir antiseptiktir, bu yüzden yaraların enfekte olmasını önleyebilir. Bu yüzden pek çok şifa merhemleri anahtar bileşen olarak civanperçemi içerir. Eski zamanlarda civanperçeminin savaş yaralarını kanamayı durdurma yeteneği nedeniyle “herba militaris” olarak adlandırılmasının gerçekten şaşırmamak gerekli.

Civanperçemi yüzyıllardır doğal yara tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitkide bulunan kimyasal akidon, kanamayı durdurma yeteneği ile bilinir. Pudra formunda, sadece kanamayı durdurmak için değil, aynı zamanda ağrılı bir yaraya da toz olarak serpilmektedir. Ayrıca, doğal bir antiseptiktir, bu yüzden yaraların enfekte olmasını önleyebilir. Bu yüzden pek çok şifa merhemleri anahtar bileşen olarak civanperçemi içerir. Eski zamanlarda civanperçeminin savaş yaralarını kanamayı durdurma yeteneği nedeniyle “herba militaris” olarak adlandırılmasının gerçekten şaşırmamak gerekli. Anti-inflamatuar Özellikleri Vardır: Cıvanperçemi; boğaz ağrısı, artrit, solunum problemleri ve mide ağrıları gibi birçok hastalığın nedeni olabilecek enflamasyonu sakinleştiren flavonoidler ve seskiterpen laktonları içerir. Enflamasyon herhangi bir organda meydana gelebilir, cıvanperçemi günlük diyete ilaveten iltihaplanmanın önlenmesine yardımcı olabilir.

Cıvanperçemi; boğaz ağrısı, artrit, solunum problemleri ve mide ağrıları gibi birçok hastalığın nedeni olabilecek enflamasyonu sakinleştiren flavonoidler ve seskiterpen laktonları içerir. Enflamasyon herhangi bir organda meydana gelebilir, cıvanperçemi günlük diyete ilaveten iltihaplanmanın önlenmesine yardımcı olabilir. Sindirim Hastalıklarını Tedavi Eder: Cıvanperçemi; antiseptik ve antispazmodik özelliklere sahip olup, alt bağırsakta sindirim sorunları sonucu oluşan istemsiz spazmlar civanperçemi ile tedavi edilebilir. Sızan bağırsak, ishal, şişkinlik ve mide krampları gibi durumlar tedavi edilebilir. İçerdiği bitki bazlı flavonoidler, kasları gevşetmek ve spazmları azaltmaktan sorumludur.

Cıvanperçemi; antiseptik ve antispazmodik özelliklere sahip olup, alt bağırsakta sindirim sorunları sonucu oluşan istemsiz spazmlar civanperçemi ile tedavi edilebilir. Sızan bağırsak, ishal, şişkinlik ve mide krampları gibi durumlar tedavi edilebilir. İçerdiği bitki bazlı flavonoidler, kasları gevşetmek ve spazmları azaltmaktan sorumludur. Antiseptiktir: Civanperçemi; esansiyel yağları ve bitki kendisi için bilinen en güçlü antiseptiktir, doğal bir dezenfektandır ve enfeksiyonlarla mücadele için tıbbi özellikleri piyasadaki diğer herhangi bir geleneksel çözüm tarafından eşsizdir. Dış yaraları iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerdiğinden iç enfeksiyonları da önler. Civanperçemi etkilenen bölgedeki kan trombositlerini harekete geçirerek, vücudu enfeksiyona neden olan bakterilerden korumak için koruyucu bir tabaka oluşturur. Civanperçemi esansiyel yağı, yaralara uygulandığında bakterileri tamamen öldürecek kadar güçlü antiseptik etkiye sahiptir.