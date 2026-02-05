Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Claire Foy parazit enfeksiyonuyla 5 yıldır mücadele ettiğini açıkladı

        Claire Foy parazit enfeksiyonuyla 5 yıldır mücadele ettiğini açıkladı

        Claire Foy, Fas ziyaretinde kaptığı bir parazit enfeksiyonuyla 5 yıl boyunca gizlice mücadele ettiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 13:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yıldır hastalıkla mücadele ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'The Crown' dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Claire Foy, 5 yıl boyunca 'İğrenç' olarak nitelendirdiği bir parazit enfeksiyonuyla gizlice mücadele ettiğini açıkladı. Katıldığı bir podcast yayınında Fas gezisi sırasında kaptığını düşündüğü enfeksiyonla yıllarca süren mücadelesinde kafeini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Foy, "Sürekli kilo veriyordum ve neler olduğunu bilmiyordum. Sadece her şeyi yiyordum. Çok açtım" ifadesini kullandı.

        Emmy ödüllü oyuncuya programın sunucusu Jessie Ware, enfeksiyon teşhisinin kan veya dışkı testiyle mi konulduğunu sorduğunda Claire Foy, "Evet, iğrenç bir şeydi" diye yanıtladı.

        Parazit enfeksiyonları, başka bir canlıdan beslenen organizmaların neden olduğu hastalıklar olarak tanımlanırken; ateş, yorgunluk, bağırsak semptomları, deri döküntüleri veya nörolojik semptomlara neden olabiliyor.

        Parazitten kurtulmak için Foy, antibiyotik kullanmak zorunda kalmamak için kafeini kesmeyi de içeren sıkı bir diyete başladı. Günde en az 15 fincan çay ve iki fincan kahve içtiği için kafeini bırakmanın kolay olmadığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu, ancak parazit etkili bir şekilde tedavi edildikten sonra bile kafeini diyetinden kalıcı olarak çıkarmaya karar verdiğini anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen üniversiteli Sıla'nın annesi: Adil yargılanma istiyoruz

        Tekirdağ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun (24) annesi Emel Pehlivanoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inc...
        #claire foy
        #parazit
        #Enfeksiyon
        #hastalık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"