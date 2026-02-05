Claire Foy parazit enfeksiyonuyla 5 yıldır mücadele ettiğini açıkladı

'The Crown' dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Claire Foy, 5 yıl boyunca 'İğrenç' olarak nitelendirdiği bir parazit enfeksiyonuyla gizlice mücadele ettiğini açıkladı. Katıldığı bir podcast yayınında Fas gezisi sırasında kaptığını düşündüğü enfeksiyonla yıllarca süren mücadelesinde kafeini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Foy, "Sürekli kilo veriyordum ve neler olduğunu bilmiyordum. Sadece her şeyi yiyordum. Çok açtım" ifadesini kullandı.

Emmy ödüllü oyuncuya programın sunucusu Jessie Ware, enfeksiyon teşhisinin kan veya dışkı testiyle mi konulduğunu sorduğunda Claire Foy, "Evet, iğrenç bir şeydi" diye yanıtladı.

Parazit enfeksiyonları, başka bir canlıdan beslenen organizmaların neden olduğu hastalıklar olarak tanımlanırken; ateş, yorgunluk, bağırsak semptomları, deri döküntüleri veya nörolojik semptomlara neden olabiliyor.

Parazitten kurtulmak için Foy, antibiyotik kullanmak zorunda kalmamak için kafeini kesmeyi de içeren sıkı bir diyete başladı. Günde en az 15 fincan çay ve iki fincan kahve içtiği için kafeini bırakmanın kolay olmadığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu, ancak parazit etkili bir şekilde tedavi edildikten sonra bile kafeini diyetinden kalıcı olarak çıkarmaya karar verdiğini anlattı.