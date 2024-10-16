Clint Eastwood'un kızı Francesca Eastwood erkek arkadaşına şiddet uygulama suçundan tutuklandı
Clint Eastwood ile Frances Fisher'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Francesca Eastwood, şiddetten tutuklandı
Clint Eastwood ile Frances Fisher'ın kızı Francesca Eastwood, kimliği açıklanmayan bir kişiyle yaşadığı kavga sonucu tutuklandı.
31 yaşındaki Francesca Eastwood'un hafta sonu Beverly Hills'te söz konuzu kişiyle birlikte otomobilde giderken tartışmaya başladıkları, sözlü atışmanın Eastwood tarafından fiziksel kavgaya dönüştürüldüğü iddia edildi.
Şiddete uğrayan kişi, polisi aradı ve otomobili park ederek Beverly Hills Polis Merkezi yetkililerinin gelmesini bekledi.
Polis, Francesca Eastwood'un yanındaki kişide gözle görülür yaralanmalar olduğunu tespit etti. Eastwood, bunun üzerine tutuklandı.
Francesca Eastwood'un aile içi şiddetten tutuklanması, şiddete uğrayan kişinin sevgilisi Alexander Wraith olduğu izlenimi bıraktı.
Francesca Eastwood'un oyuncu Alexander Wraith ile olan ilişkisinden 6 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Şiddete uğrayan söz konusu kişi, tıbbi yardımı reddederken, Francesca Eastwood'un da 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılma talebinin reddildiği öğrenildi.
Francesca Eastwood ile Alexander Wraith; ilişkilerini, Mayıs 2018'de ilan etmişti.
Kısa bir süre sonra da Eastwood'un hamile olduğu açıklandı ve çiftin aynı yıl eylül ayında Titan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Alexander Wraith, sekiz yıllık eşi Lili Gaildraud'a Haziran 2018'de boşanma davası açmıştı. Ancak Wraith, son 3 yıldır Gaildraud ile ayrı olduklarını açıklamıştı. Wraith'in bu evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.
SADECE 8 GÜN EVLİ KALDI
Francesca Eastwood ise oyuncu Jonah Hill'in erkek kardeşi Jordan Feldstein ile evliydi. 2013'te evlenen çiftin evliliği sadece 8 gün sürdü.
Bacaklarında pıhtı atması, zatürre ve obezite hastalıkları olan Feldstein, Aralık 2017'de 40 yaşındayken hayata veda etmişti.
Francesca Eastwood, oyuncu anne ve babasının izinden giderek oyunculuk alanında bir kariyer yapmayı seçerek sinema ve televizyon filmlerinde rol aldı.