Clint Eastwood'un kızı Francesca Eastwood erkek arkadaşına şiddet uygulama suçundan tutuklandı

Polis, Francesca Eastwood'un yanındaki kişide gözle görülür yaralanmalar olduğunu tespit etti. Eastwood, bunun üzerine tutuklandı.

Francesca Eastwood'un aile içi şiddetten tutuklanması, şiddete uğrayan kişinin sevgilisi Alexander Wraith olduğu izlenimi bıraktı.

Francesca Eastwood'un oyuncu Alexander Wraith ile olan ilişkisinden 6 yaşında bir oğlu bulunuyor.