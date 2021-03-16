Clubhouse'da bundan böyle yalnızca kişilerin telefon numaralarını doğrudan eklemeniz gerekecek. Bu, telefon numaralarını işin içine hiç katmamak gibi olmasa da iyi bir değişiklik. Böylece Clubhouse’un hem gereksiz bilgi istediği şikayeti hem de asla katılmak istemeyen insanlar için profiller oluşturduğu yönündeki endişeler ortadan kalkıyor.



Şirket şefi Paul Davidson, şirketten önceden yüklediğiniz kişileri silmesini isteyebileceğinizi de duyurdu. Ayrıca kişileri kendi başınıza silmenizi sağlayacak bir aracın çalışmakta olduğunu da ekledi.

DİL FİLTRELERİ GELİYOR

Hizmet ayrıca, sohbetleri tercih ettiğiniz dilde sınırlamak için bağlantı paylaşımı desteği getiriyor. Platform dil filtreleri dahil olmak üzere temel işlevlerini genişletiyor. Platfom içinde kötüye kullanılan bilgiyle ilgileniyorsanız , artık onu tespit etmek ve platformdan uzak tutmak için daha fazla araç mevcut. İçerik oluşturucu desteğine gelince ise, Clubhouse, üreticilere projelerini hayata geçirmek için kaynak sağlayan bir Creator First hızlandırıcı programı sunuyor. Kayıtları 31 Mart’ta sona eren girişim için ilk başta yalnızca 20 kişi uygun olacak.

Devrimsel özellikleri olmasa da bu eklemeler çok önemli olabilir. Clubhouse, kısmen Elon Musk gibi yüksek profilli kullanıcıların varlığının da yardımıyla pek çok ses getirdi. Bununla birlikte, gizlilik endişeleri de arttı. Twitter’ın Spaces veya söylentilere göre Facebook eşdeğeri gibi rekabet oluşturan özellikler, Clubhouse’un büyümesini engelleyebilir. Bu nedenle platform kullanıcılarını bünyesinde tutmak için bazı iyileştirmelere gidiyor. İyileştirilmiş bir itibar, Clubhouse’un büyümesini sağlayabilir ve insanları rakiplere geçmekten caydırabilir.