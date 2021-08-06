CNN, Covid-19 aşısı olmayarak işe gelen üç çalışanını kovdu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dev medya şirketi CNN, aşı zorunluluğunu perşembe günü, çalışanlara gönderilen bir notta tekrar hatırlattı. Çalışanların Covid-19 aşısı olmadığı takdirde işten çıkarma ile karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Amerika merkezli WarnerMedia bünyesindeki şirketin CNN Worldwide Başkanı olan Zucker, ‘‘Açık konuşayım, bu konuda sıfır tolerans politikamız var" ifadelerinde bulunduğu aktarıldı.

İşten çıkarılan üç kişi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen medya şirketinin Başkanı Jeff Zucker’in, çalışanlarla paylaştığı notu Twitter üzerinden paylaşan CNN’in uzman muhabiri Oliver Darcy, 7 Eylül’deki ofise dönüş tarihinin ertelendiğini ve göreve dönüş tarihinin CNN için ekim ortasında olacağını söyledi.

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 5, 2021

Benzer medya şirketleri de Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 13 Eylül’de beklenen dönüşün ertelendiğini açıklamıştı.

Hâlihazırda çalışanlardan isteyenlerin üçte birinden fazlasının ofise geri döndüğünü söyleyen CNN, önümüzdeki günlerden aşı kanıtı sunmaya yönelik bir belgeyi görevli personellerden isteyebilir

Zucker, insanların yemek yemediği, içmediği veya kapalı alanlarda aynı zamanda Atlanta, Washington ve Los Angeles ofislerinde maske kullanımının gerekli olacağını söyledi.

Silikon Vadisi'nde Google, Facebook ve Uber kısa süre önce ofise dönenler için zorunlu aşıları duyurmuştu. Aralarında bazı şirketler, isteyenlerin evden çalışmaya devam edebileceğini de bildirdi.

New York ve California’da da tüm devlet çalışanlarının aşılanmasını veya düzenli testlere tabi tutulmasını zorunlu kılan adımlar atıldı.

Konuyla ilgili, işten çıkarılan çalışanlar henüz cevap hakkını kullanmadı.