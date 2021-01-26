Medeniyetin başlangıcından itibaren insanlar dünyada ve evrende gelişen ve oluşan her doğal olayı ve gökyüzüne ait tüm sırların araştırılması için meraklı olmuştur. Bu durum yaşadığımız her gerçeğin ve dünyada gelişen ve gökyüzünde ortaya çıkan tüm doğa gelişmelerini teknoloji ilerledikçe keşfe çıkmışlardır. Bilim adamları gökyüzünün sırlarını uzaya araç göndererek daha kapsamlı olarak araştırmaya başlamışlardır. Bu keşifler, bazı bilinen doğru sanılan gerçeklerin de değişmesine yeni gerçeklerle aydınlatılmasına olanak vermektedir.

ÇOBAN YILDIZI NEDİR?

Çoban Yıldızı; yıldız olarak kabul edilirken; onun bir yıldız değil gezegen olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Çoban Yıldızı’nın diğer adı da Venüs’tür. Güneş sisteminde yer alan Venüs gezegeni; bazı özellikleri sayesinde diğer gezegenlerden farklıdır. Güneş sisteminin ikinci gezegeni olan Venüs; güneş yönünde ters dönen tek gezegen olması ile farklılık yaratmaktadır. Çok önceleri keşfedilen ilk gezegenlerden biri olan Venüs gezegeni; Eski Yunan medeniyetinde önemli bir gezegen olarak değer verilmiştir. Venüs gezegeni Eski Yunan Medeniyetinde güzellik tanrıçası Afrodit’le özdeşleştirilmiştir. Bunun yanında mistik güçler ile bağdaştırılarak Çoban Yıldızını merkez seçmişlerdir.

Venüs gezegenin güneş etrafında dönmesi bir dünya günü açısından 224 güne denk gelir. Bilim adamlarının Venüs gezegeni açısından çok araştırılması Dünya’ya benzerliği açısından kardeş gezegen olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Venüs gezegeninin diğer gezegenlerden görünüm olarak da farklı olması önemlidir. Bu gezegenin doğaüstü mistik yanlarının olması düşüncesini taşımasına ve tarih öncesi çağlarda dahi bu özelliği ile birçok esere konu olmuştur.

Çoban Yıldızının Dünya’ya yakın olması onun çıplak gözle arada gökyüzünde görmemize neden olmasının özelliğidir. Güneş doğmadan ya da batmadan Çoban Yıldızı gökyüzünde görülebilmektedir. Bu şekilde görülmesi ile Akşam Yıldızı; Sabah yıldızı ve Tan yıldızı adı da verilmektedir. En parlak görünen gezegen olması da ayrıcalıkları arasındadır. Venüs gezegeninin atmosferi asit yağmurlarına maruz kalır; yüzeyinde ise ışık şöleni yaşanır. Bu durum araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Dünyaya dönük olana kısmının karanlık olması dünyadan gözüken kısmının da çok parlak olmamasına neden olur.

Venüs gezegeni; astrolojiye de konu olan bir gezegendir. Venüs sevgiyi temsil eder. İhtiras, tutku ve şehvet gezegeni olarak da tabir edilir. Venüs gezegenin burçlara girmesiyle; sevgi ve tutku yaşanır. Astroloji de diğer gezegenlerle frenlenen bir geçiş süreci yaşar. Venüs gezegeni adını Tanrıça Afrodit’in koyduğu rivayet edilmektedir. Venüs de, yer şekilleri ve bölümlerinin adlandırılması bayan isimleriyle yapılmıştır.