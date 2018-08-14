Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol > Cocu'ya ilk eksi puan! Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe - Benfica maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler yazdı: Cocu'ya ilk eksi puan!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Benfica maçını değerlendirdi

14 Ağustos 2018 Salı, 23:16:25 | Güncelleme:

Rakip yarı alanda topu tutabilme;
3-4 ardışık pas yapabilme;
Mümkün olduğunca az top kaybı;
Pas yerine tercihen dripling yapabilme yeteneği..
Modern futbolda "Kazanmak isteyen takımlar"ın kontraatak ve duran top dışında yapmaları gerekenler yukarıdakiler. Fenerbahçe maçta "kazanmak zorunda olan takım" hüviyetindeydi. Peki yukarıdaki maddeleri yapabildiler mi?
Hayır.. Peki neden..

Çünkü Phillip Cocu büyük bir sıradanlıkla yanlış bir dizilişle ve yanlış bir takım ile sahaya çıktı. Rakipte hem pasçı hem driplingçi 2 orta saha neferi Pizzi ve Gedson Fernandes'in yanı sıra bir de Fejsa var. Bu 3'lünün karşısına Elmas-Mehmet ile çıktı. Sayısal eksiklik bir yana bizim ikili pas kalitesi bakımından da rakip 3'lünün gerisindeydi. Elmas'ın bir iki driplingi olmasa orta ikiliden ileriye top gidemedi. Valbuena ve Ayew'den teşkil hücum kanatları da hiç ama hiç top tutamadı. Alper ile Giu'dan oluşan 2 santrafor takımın gerisinden koptu. Zaten Giu tıpkı Bafe Gomis gibi skor üretemediğinde oyuna katkısı az bir isim. Bu yapı ile orta alan üstünlüğü ele geçirilemeyeceği gibi hücum hattı da paralize olacaktı.

Cocu'nun bunu düşünememiş olması kendi adıma hayal kırıklığı. Topal ya da Josef'in yanında Elmas olduğunda biraz pas yapabiliyor takım ama bu iki 6 numara da ileriye pas konusunda çok yetersiz. Isla da korkunç top kaybı ile oynadığından sürekli top kaptırıp geri koşturan bir takım izledik. Yerleşik iken de Volkan'ın hatasıyla gol de yenince tur gitti zaten. İki maçtada kalede "iyi bir kaleci" olsa Fenerbahçe bu golleri yemezdi. Kalecin vasat altı ise, oyun kurucun Skretel haline dönüşürse ileride top tutamaz, ciddi oranda top kaybı yaparsan değil Benfica'yı Malatya'yı da yenemezsin. Cocu, Valbuena - Ayew kanatları ve Giu santraforuyla nasıl hücum yapmayı düşündüģünü cidden merak ediyorum. Tüm kötü oyuna rağmen Alper'in becerili golü ümidi 2. yarıya taşıdı. 65'te Barış ve Topal çıkıp Giu 8 numaraya Soldado da santrafora geçince bir 10 dakika Fenerbahçe'nin etkinliği ile geçti. Niye, çünkü top rakip alanda tutuldu. Soldado, Alper ve Ayew ile paslaşabilip bekleri çılarabildiler. Bu 10 dakikada skor bulunamayınca tecrübeli Benfica oyunu soğuttu ve maçı öldürdü.



Benfica Fenerbahçe'den iyi takım evet. Ama başlangıç 11 konusunda Cocu hata yaptı. Ekici Elmas ve Topal'dan teşkil bir 3'lü orta alan ve Soldado'lu bir diziliş şarttı. Islam Slimani'nin gelişi ile santraforda top tutabilen bir oyuncu daha olacak. Artık şampiyonlar Ligi'ne giremeyecek olan F.Bahçe yönetiminin yerinde olsam stoper yerine top taşıyabilen ve pas oranı yüksek bir 8 numara alırım. Mevcut 3 stoperin yanında Topal ve Isla da oynayabilir ama iyi bir 8 numara şart. Alper'i ayrıca tebrik ediyorum. Volkan'ın da artık kabak tadı veren sezon başı hantallığını nasıl atlatacağı da bir başka sorun. Cocu benden ilk eksi puanını aldı evet ama yönetim bu takıma eğer sadece 1 oyuncu alabilecekse o tercih kesin bir 8 numara olmalı. Birinin satılması gerekiyorsa o da hala piyasası olan Giu ya da Valbuena olmalı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.