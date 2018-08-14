Rakip yarı alanda topu tutabilme;

3-4 ardışık pas yapabilme;

Mümkün olduğunca az top kaybı;

Pas yerine tercihen dripling yapabilme yeteneği..

Modern futbolda "Kazanmak isteyen takımlar"ın kontraatak ve duran top dışında yapmaları gerekenler yukarıdakiler. Fenerbahçe maçta "kazanmak zorunda olan takım" hüviyetindeydi. Peki yukarıdaki maddeleri yapabildiler mi?

Hayır.. Peki neden..



Çünkü Phillip Cocu büyük bir sıradanlıkla yanlış bir dizilişle ve yanlış bir takım ile sahaya çıktı. Rakipte hem pasçı hem driplingçi 2 orta saha neferi Pizzi ve Gedson Fernandes'in yanı sıra bir de Fejsa var. Bu 3'lünün karşısına Elmas-Mehmet ile çıktı. Sayısal eksiklik bir yana bizim ikili pas kalitesi bakımından da rakip 3'lünün gerisindeydi. Elmas'ın bir iki driplingi olmasa orta ikiliden ileriye top gidemedi. Valbuena ve Ayew'den teşkil hücum kanatları da hiç ama hiç top tutamadı. Alper ile Giu'dan oluşan 2 santrafor takımın gerisinden koptu. Zaten Giu tıpkı Bafe Gomis gibi skor üretemediğinde oyuna katkısı az bir isim. Bu yapı ile orta alan üstünlüğü ele geçirilemeyeceği gibi hücum hattı da paralize olacaktı.

Cocu'nun bunu düşünememiş olması kendi adıma hayal kırıklığı. Topal ya da Josef'in yanında Elmas olduğunda biraz pas yapabiliyor takım ama bu iki 6 numara da ileriye pas konusunda çok yetersiz. Isla da korkunç top kaybı ile oynadığından sürekli top kaptırıp geri koşturan bir takım izledik. Yerleşik iken de Volkan'ın hatasıyla gol de yenince tur gitti zaten. İki maçtada kalede "iyi bir kaleci" olsa Fenerbahçe bu golleri yemezdi. Kalecin vasat altı ise, oyun kurucun Skretel haline dönüşürse ileride top tutamaz, ciddi oranda top kaybı yaparsan değil Benfica'yı Malatya'yı da yenemezsin. Cocu, Valbuena - Ayew kanatları ve Giu santraforuyla nasıl hücum yapmayı düşündüģünü cidden merak ediyorum. Tüm kötü oyuna rağmen Alper'in becerili golü ümidi 2. yarıya taşıdı. 65'te Barış ve Topal çıkıp Giu 8 numaraya Soldado da santrafora geçince bir 10 dakika Fenerbahçe'nin etkinliği ile geçti. Niye, çünkü top rakip alanda tutuldu. Soldado, Alper ve Ayew ile paslaşabilip bekleri çılarabildiler. Bu 10 dakikada skor bulunamayınca tecrübeli Benfica oyunu soğuttu ve maçı öldürdü.