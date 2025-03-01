'Çocuğa cinsel istismar'dan aranıyordu!
Iğdır'da, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.A. yakalandı. Cani, cezaevine teslim edildi
Giriş: 01.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:07
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmasını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı.
18 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI
AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisin operasyonu sonucu yakalanan U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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