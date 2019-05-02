Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi'nde Geçen 22 Nisan'da 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası olayıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından yapılan, '4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var...' yazılı paylaşım büyük tepki çekti.

DHA'nın haberine göre paylaşımı yapan kadının M.I.T. olduğunun ve İzmir'de yaşadığının tespit edilmesi üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka’da oturduğu belirlenen M.I.T.’yi, evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.I.T.’nin, buradaki ilk ifadesinde, “Neden böyle bir şey paylaştığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Zaten yazdıktan sonra silmeye çalıştım, ancak bilgisayarı o kadar çok hızlı kullanamadığım için hemen silemedim. Ben silene kadar da çoktan yayılmış. Böyle bir şey yaşandığı için büyük pişmanlık duyuyorum" dediği öğrenildi.

M.I.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirlendi.