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Adana'da, geçtiğimiz 8 Mart'ta, Toros Mahallesi Hayal Park'ta akılalmaz bir şiddet yaşandı. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden M.A.B.'nin (16) önü, Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. tarafından kesildi. K.T. B.'yi darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşına da video çektirdi. B.'nin darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti.
K.T.'nin şiddetine maruz kalan M.A.B., 80 lirasının da gasp edildiğini söyledi.
CEBİNE 1 TL KOYUP YUMRUK ATTI
İHA'da yer alan habere göre yüzünde de kızarıklıklar oluşan M.A.B., K.T.'den saatlerce dayak yedi. Görüntülerde, K.T., B.'ye, "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962 şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakim rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.
"80 LİRAMI GASP ETTİ" İDDİASI
Anne Elvan A., yaşanan olayı oğlunun anlatmasının ardından polise giderek şikâyetçi oldu. B., Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikâyetçi olduğunu belirtti. B., hiçbir sebep yokken K.T.'nin kendisini saatlerce dövdüğünü ve gözlüğünün kırıldığını söyledi.
"KASTEN YARALAMADAN" İŞLEM BAŞLATILDI
Anne Elvan A. ise çocuğunu bu halde görünce çok korktuğunu, hemen polise giderek başvuru yaptığını ancak 3 gün sonra zanlının yakalandığını, bu zanlının tutuklanması için oğlunun ölmesi mi gerektiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bu arada zanlı, Fatih Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıya, "kasten yaralamadan" işlem başlatıldı. Ailenin gasp iddiası ise araştırılıyor.
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