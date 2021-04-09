Çocuğun parmağını AFAD kurtardı

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, 6 yaşındaki Merve, evde oynadığı esnada parmağı musluk aynasına sıkıştı. Çocuğun parmağını çıkaramayan aile, çocuklarını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çocuğu muayene eden doktorlar,

küçük çocuk için AFAD'dan destek istedi.

Hastaneye gelen ekipler, önce çocukla bir süre sohbet ederken, parmağını sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. AFAD ekibi, küçük çocuğun parmağını titiz bir çalışmayla musluk aynasından kurtardı.