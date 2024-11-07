Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen olayda, 34 yaşındaki Ayşe B., eski dini nikahlı kocası 39 yaşındaki Ali A. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu.

DHA'da yer alan habere göre Ali A. daha önceden birlikte yaşadığı ve 7 yıl dini nikahlı kaldığı tarım işçisi Ayşe A. ile barışmak istedi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Eski kocası için uzaklaştırma kararı aldıran Ayşe A. barışma teklifini kabul etmedi.

REKLAM

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU

Bunun üzerine Ali A., sokak ortasında pompalı tüfekle Ayşe A.'ya çocuğunun göz önünde ateş etmeye başladı. Saldırıda Ayşe A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan eski koca elinde tüfekle kaçmaya çalıştı.