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        Çocuğunun gözü önünde karısını vurdu!

        Adana'da bir kadın çocuğunun gözleri önünde eski kocası tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Saldırıda kadın çeşitli bölgelerinden yaralanırken, eski koca gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:51
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        Çocuğunun önünde karısını vurdu!
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        Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen olayda, 34 yaşındaki Ayşe B., eski dini nikahlı kocası 39 yaşındaki Ali A. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu.

        DHA'da yer alan habere göre Ali A. daha önceden birlikte yaşadığı ve 7 yıl dini nikahlı kaldığı tarım işçisi Ayşe A. ile barışmak istedi.

        BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

        Eski kocası için uzaklaştırma kararı aldıran Ayşe A. barışma teklifini kabul etmedi.

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        ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU

        Bunun üzerine Ali A., sokak ortasında pompalı tüfekle Ayşe A.'ya çocuğunun göz önünde ateş etmeye başladı. Saldırıda Ayşe A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan eski koca elinde tüfekle kaçmaya çalıştı.

        Ali A.'nın kaçmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşe B. ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ESKİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Saldırgan eski koca Ali A. ise saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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