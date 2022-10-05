Çocuğunun yanında tartıştığı taksiciye silah çekti!

Sarıyer'de bindiği takside şoförle tartışmaya başlayan yolcu, ağlayan çocuğuna aldırmadan belinden çıkardığı silahla şoförün üzerine yürüdü.

DHA'nın haberine göre, takside başlayıp sokak ortasında devam eden kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, pazar akşam saatlerinde lüks bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, karısı ve iki çocuğu ile birlikte bindiği taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.