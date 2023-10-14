Haberler Yaşam Çocuğunuzun tam potansiyelini ortaya çıkaracak 15 bilgi

Çocuğunuzun tam potansiyelini ortaya çıkaracak 15 bilgi Çocuğunuzu potansiyelini en üst düzeye çıkaracak şekilde okula hazırlamak için akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi dikkate alan bütünsel bir strateji gereklidir. Psikolog, anne ve insan hakları aktivisti Dr. Malini Saba, çocuğunuzun okulda ve ötesinde başarıya ulaşmasını teşvik etmenize yardımcı olacak bazı değerli tavsiyeleri paylaşıyor… Habertürk Giriş: 14.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:10 facebook

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Keşfetme ve öğrenme Küçük yaşlardan itibaren keşfetmeyi ve merakı teşvik edin. Öğrenmeyi ve yaratıcılığı teşvik etmek için çocuğun yaşına uygun oyuncaklar, kitaplar ve aktivitelerle teşvik edici bir ortam yaratın.

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Okuryazarlık ve okuma Çocuğunuza edebiyat sevgisini aşılamak için her gün kitap okuyun. Onlara hitap eden kitapları seçin ve çeşitli konuları ve türleri keşfetmelerine olanak tanıyın.