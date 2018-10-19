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Aşırı yorgunluktan baygınlık geçirmiş...
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Çocuk can simidi ve 1 ekmekle yüzerek Yunanistan'a kaçmak istedi

Bodrum'dan, çocuk can simidi ve beline bağladığı bir poşetteki ekmekle yüzerek 7 mil uzaklıktaki, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan Pakistan uyruklu 28 yaşındaki Nur Muhammet, denizde baygınlık geçirdi. Boğulmak üzere olan kaçak göçmen, bir tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.

19.10.2018 - 16:15 | Güncelleme:

Bodrum kıyılarından bugün öğle saatlerinde yalnız başına denize açılan Pakistan uyruklu Nur Muhammet, yüzerek İstanköy Adası'na gitmek istedi. Çocuk can simidiyle denize açılan ve belindeki poşette de ekmek bulunan Muhammet, Karaada açıklarında baygınlık geçirdi. DHA'nın haberine göre, açık denize sürüklenen Muhammet, mavi yolculuk yapan 'Black Angel' adlı yatın kaptanı 38 yaşındaki Enver Kantarmış tarafından fark edildi. Yatın rotasını değiştirerek suyun yüzeyinde yaşam mücadelesi veren Muhammet'i yardımcılarıyla birlikte denizden alan Kantarmış, olayı Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhammet, Sahil Güvenlik ekibine teslim edildi.

'AŞIRI YORGUNLUKTAN BAYGINLIK GEÇİRMİŞ'

Pakistanlı Muhammet'i kurtaran kaptan Enver Kantarmış, Sahil Güvenlik ekiplerine verdiği bilgide, "Turistlerle mavi yolculuktaydık, denizin üzerinde can simidine bağlı birini gördük. Hava çok durgundu bu nedenle kolay fark ettik. Ardından hemen rotamızı değiştirip yardıma koştuk. Umut yolculuğuna çıkan ve yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan genç aşırı yorgunluktan baygınlık geçirmişti, tekneye alarak ilk yardımı yaptık" dedi.

 

 

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