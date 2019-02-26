37 koli malzeme gönderildi

Kenan Taşkın'ın haberine göre kampanya kapsamında Arsin Merkez Kur'an Kursu öğreticisi ve yöneticisi olan Şükran İslam, Münevver Şahin ve diğer kurs öğreticilerinin de katkılarıyla yürütülen çalışmalarda Arsin ilçe merkezindeki okullarda okuyan öğrenci ve velilerin katılımıyla giyim, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar toplandı.

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" söyleminden yola çıkan müftülük görevlileri, toplanan 37 koli kıyafet ve oyuncağı özenle seçip paketledi. Oyuncakların tamire ihtiyaç olanları profesyonelce tamir edildi. Toplanan kıyafet ve oyuncaklar Diyarbakır'ın Yenişehir ve Çüngüş ilçe müftülüklerine gönderildi.

Arsin Müftüsü Ali Genç, insanların bu tür projelere duyarlı olduklarını belirterek, "Yaptığımız duyuru sonrası giysi ve oyuncak topladık, birçok çocuk kendi oyuncaklarını doğudaki çocuklara göndermek için getirdi. 37 koli malzeme yapıp gönderdik" dedi.