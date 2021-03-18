'Çocuk Şarkıları', 19 Mart'ta yayında 0:00 / 0:00

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Pandemi dönemi süresince üzerinde titizlikle çalıştığı "Çocuk Şarkıları" albümü projesi ile minikler için çok değerli bir eser ortaya koyan Özgün, albümünde yer alan 12 farklı şarkısı ile çocukları hem eğlendirip, hem de eğitecek bir uyum içerisinde onları eşsiz bir müzik ile buluşturacak.



Özgün'ün "Çocuk Şarkıları" albümünün düzenlemelerinde Onur Koç, animasyon kliplerin yönetmenliğinde Burak Sesli yer alıyor. Birbirinden renkli animasyonların çizimlerini Yücel Çavdar'ın yetenekli dokunuşları süslerken animasyon ekibinde ise Cüneyt Tekin, Kenan Süleymanoğlu ve Gürsel Çavdar bulunuyor.



Uzman pedagog ve eğitimciler tarafından onaylanan sözler ile oluşturulan şarkılar için özenle hazırlanan animasyon klipler, Özgün'ün çocuklar için açtığını duyurduğu Ediko TV adlı YouTube kanalında yer alacak.



Belli aralıklarla albümden yepyeni animasyon kliplerin yayınlanacağı kanalda yer alan içerikler çocuklar için özel bir seriye dönüşecek. "Çocuk Şarkıları" albümü anne babalardan, eğitimcilere kadar birçok kesim tarafından ilgi ile takip edilecek. Özgün'ün yepyeni projesi "Çocuk Şarkıları" albümü 19 Mart itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alacak.