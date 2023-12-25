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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Çocuk ve Balıkçıl’ AKM Yeşilçam Sineması'nda

        ‘Çocuk ve Balıkçıl’ AKM Yeşilçam Sineması'nda

        AKM Yeşilçam Sineması 25-31 Aralık tarihleri arasında usta sinemacı Hayao Miyazaki'nin yeni animasyon filmi 'Çocuk ve Balıkçıl'ı sinemaseverler ile buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:38
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        'Çocuk ve Balıkçıl' Yeşilçam Sineması'nda
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        Yönetmen, oyuncu ve ülke temalı film haftaları ile film festivallerine de ev sahipliği yapan AKM Yeşilçam Sineması 25-31 Aralık tarihleri arasında yılın en çok beklenen animasyon filmi ‘Çocuk ve Balıkçıl’ı sinemaseverler ile buluşturuyor.

        Hayao Miyazaki, son filmi olacağını duyurduğu ve torununa ithaf ettiği, yeni filmi ‘Çocuk ve Balıkçıl’ (Kimitachi wa dô ikiru ka, 2023) ile 10 yıl aradan sonra sinemaya dönüyor. Usta yönetmenin incelikli görsel dünyası ve hayal gücünün eseri olan film, İkinci Dünya Savaşı sırasında annesini bir yangında kaybeden Mahito isimli bir çocuğun yas sürecine odaklanıyor.

        Toronto Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ‘Çocuk ve Balıkçıl’, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Annesini kaybeden Mahito, alelacele babasının yanına taşraya taşınmak zorunda kalır. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynar, gri bir balıkçıl kuşu sürekli karşısına çıkar. Kısa süre sonra hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Büyümek ve yas tutmak hakkında derinlikli bu fantezi, Miyazaki’den beklendiği üzere muhteşem bir görsel dünya, olağanüstü renkler ve sürekli canlı tutulan gizemler içeriyor. Yedi yılda tamamlanan filmin tamamı 60 kişilik bir ekip tarafından elle çizildi.

        Tarih ve Seans Saatleri

        25 Aralık 2023 – 16:45 – 19:00

        26 Aralık 2023 - 16:45 – 19:00

        27 Aralık 2023- 16:45 – 19:00

        28 Aralık 2023 -16:45

        29 Aralık 2023- 16:45 – 19:00

        31 Aralık 2023 -16:45

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        #AKM Yeşilçam Sineması
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #Hayao Miyazaki
        #Çocuk ve Balıkçıl
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