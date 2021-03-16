Çocuk ve kadınlarla tehdit eden tefeciler yakalandı

DHA

Van'ın Erciş ilçesinde, faizle para verip, ödeme yapamayanların eş ve çocuklarını tehdit eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Erciş ilçesinde 40 kişiye faizle para verdiği tespit edilen 6 tefeciye yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 66 mermi, farklı kişiler adına düzenlenen 11 senet, 31 boş senet, suçlamalarla ilgili çeşitli 4 belge (sözleşme, not kağıtları, alacak- verecek miktarları elde edilen karlar) ele geçirildi. D.Ç., T.P., B.T., M.A., K.Ç. ve T.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.