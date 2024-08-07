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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı

        Antalya'da meydana gelen bir kazada 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletin çarpıştığı aracın sürücüsünün ise 18 yaşında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:19
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        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
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        Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü S.B. (14), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre S.B.'nin ailesi cenazenin başında gözyaşı dökerken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. (18) hastaneye götürüldü.

        Kaza, Kepez ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        SAVRULDU ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

        Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü. S.B.'nin ölüm haberiyle olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. S.B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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