Çocuklar Duymasın dizisinin 48. bölümü 12 Eylül akşamı ekrana geldi. Nefes nefese geçen 48. bölümün sona ermesinin ardından Çocuklar Duymasın 49. bölüm fragmanı en çok arananlar arasında yerini aldı.

Peki; Çocuklar Duymasın 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen cevabını verelim Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyiciyle buluşan dizinin 49. bölüm fargmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın 49. bölüm fragmanı...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 49. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın 49. Bölüm Fragmanı yayında! Simay'ı istemeye kız evine gidiliyor! Havuç için kız isteme vakti gelmiştir. Havuç ve ailesi, Simay'ı istemek için hazırlıklara başlamıştır. Kalabalık gidilmesi düşünülmese de otobüs dolusu insan harekete geçmeye hazırdır.

Yağlı güreş meydanlarında kendine güvenen Hüseyin'in karşısına Minik çıkıyor, ortalık karışıyor! Çocuklar duymasın, eğlence dolu bölümüyle 19 Eylül Çariamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

48. BÖLÜMDE NELER OLDU

Çocuklar Duymasın 48. Bölümde; Arda boş durmaz ve herkesi Havuç’un suçlu olduğuna inandırmak için elinden geleni yapar. Sonunda öyle bir şey olur ki, Havuç Arda’nın herkesten sakladığı büyük sırrını söylemek zorunda kalır!

Çocuklar Duymasın son bölümde, Havuç'un suçsuzluğunu ispatlamak için devreye Simay girer. Simay'ın anlatacakları vardır ve bu durum Arda'yı tedirgin eder. Arda, Simay'dan önce harekete geçip, herkesi Havuç'un suçlu olduğuna inandırmaya çalışır. Artık Meltem ve Haluk bile Havuç'tan şühelenmeye başlar. Ancak bu durum fazla uzun sürmez. Havuç'un suçsuzluğu kısa sürede ispatlanır ve Arda'nın büyük sırrı da ortaya çıkar. Havuç'un aklanmasıyla birlikte Simay'ın ailesi de artık tüm engelleri kaldırarak aradaki buzları eritir. Havuç ve Simay için şimdi daha heyecanlı günler başlayacaktır...

Çocuklar Duymasın 49. bölüm fragmanı:

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