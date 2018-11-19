Çocuklar Duymasın dizisi, Çarşamba akşamı 58. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek. Haluk'un telefonu çalar ve arayan kişi bir doktordur. Bunun üzerine Meltem, Haluk'un ondan sakladığı bir hastalığının olup olmadığından şüphe eder. Haluk ise Meltem'e zor günler geçirseler de bunu da aşacaklarını belirten bir konuşma yapar. İşte, Çocuklar Duymasın 58. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Havuç ve Simay'ın düğününün ertelenme sebebi ortaya çıkıyor!

Çocuklar Duymasın son bölümde Sultan’ın on kilo fazlası vardır. Bu on kiloyu vermeden de, Havuç ve Simay’ın evlenmesini istememektedir. Düğünü ertelemek istemeyen Havuç ve Simay, Meltem ve Haluk’tan yardım ister. Meltem, Sultan’ın kilo vermesine yardımcı olmak için herkesi diyete sokar. Artık Haluk ve Rıza dahil herkes, Sultan’a destek olmak için diyete girmiştir. Bu konuda en çok zorlanan Taş Fırın Haluk olacaktır.

Bu konuda en çok zorlanan Taş Fırın Haluk olacaktır. Gönül, Tuna’nın kendisi hakkında yazdığı mesajı öğrenince çok sinirlenmiştir. Zero Tuna’nın kendini affettirmesi için tek bir şansı vardır!

Çocuklar Duymasın dizisi, 58. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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