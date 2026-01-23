Çocuklar için 'EZOP Masalları' Zorlu PSM'de

EZOP MASALLARI // 26 OCAK // %100 STUDIO // 12.00- 14.00 – 17.00

Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde 2003 yılından beri çocuklarla buluşan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kaplumbağa ile Tavşan’ın yarışını, Aslan ile Fare’nin beklenmedik bağını, Kurt ile yaramaz bir çocuğun karşılaşmasını ve Karga’nın hikâyesini şarkılara eşlik eden kahkahalarla sahneye taşıyor. Mike Kenny’nin uyarladığı, Mehmet Ergen’in Türkçe’ye çevirdiği Ezop Masalları’nın, Lerzan Pamir yönetiminde, Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler oyunculuğuyla sahnelenecek masalsı oyun, 4-8 yaş arası çocuklar için müziğin ön planda olduğu interaktif bir anlatımla sezon boyunca perdelerini açıyor.

REKLAM

ATA DEMİRER GAZİNOSU // 26 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM organizasyonuyla gerçekleşecek “Ata Demirer Gazinosu” ile bu hafta da Zorlu PSM sahnesinde. Ata Demirer’e sahnede, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle Ata Demirer, yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmaz klasikleriyle seyircisine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak. “Ata Demirer Gazinosu” ile müzik, kahkaha ve unutulmaz gazino akşamları 26 Ocak’ta Zorlu PSM sahnesinde

AFİFE // 27 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin ortak yapımı, proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgâr’ın gerçekleştirdiği Afife, yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği, Demet Evgâr’la birlikte Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş,İdil Sivritepe, Bedir Bedir ve Atılgan Gümüş gibi güçlü isimlerle zenginleşen oyuncu kadrosuna sahip “Afife”, kadının sahnede var olma mücadelesini çağdaş bir yorumla bu sezon da anlatıyor. REKLAM BABAMIN SESİNE UYANDIM // 27 OCAK // %100 STUDIO // 20.30 Baba-oğul ilişkisi, solmuş idealler, vazgeçilmiş devrimler, Zoom ekranlarının ışığında birbirine karışır. İstanbul'un derinliklerindeki bir stüdyoda, akademiyi terk etmiş bir sanatçı, yıkılan ideallere, yaşlanan bir babaya ve değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışmaktadır. Tarlada uyuyanların, tavuklarla birlikte büyütülen çocukların, Behramkale’nin hatırası babanın belleğiyle birlikte silinip giderken sanatçı yaratmalı mı yoksa yaşamalı mıdır? Kahramanımız rüya ile uyanıklık arasında kendi sesini kendi yankısından ayırmaya çalışarak işe koyulur. Ferdi Çetin’in metni, hafızanın kırılganlığını ele alırken Türk aile yapısı ve erkeklik kodlarıyla hesaplaşmayı da ihmal etmiyor. Kolektif belleğin derinlerinde gezinen bu çalışma, herkesin kaçmak istediği ama nereye gideceğini bilmediği günümüz dünyasının sarsıcı bir portresi.

REKLAM AŞK BİTER Mİ? // 27 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan Aşk Biter Mi? Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. MELİS İŞİTEN İLE ZATEN ŞOV // 27 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Melis İşiten ile Zaten Şov, kahkahalar, samimi sohbetler ve çok özel konuklarıyla Zorlu PSM Touché by N Kolay’daenerjiyi ve eğlenceyi hep birlikte hissedeceğiniz bir gece sunuyor. VAY! DEDİ BAYKUŞ // 28 OCAK -1 ŞUBAT // %100 STUDIO // 12.00 – 14.30 Vay! Dedi Baykuş okul öncesi çocuklar için yazılmış bir kitaptan uyarlanmıştır. Hikaye, gündüz uyanık kalan meraklı, küçük bir baykuşun, gündüzün sunduğu sürprizlere hayran kalışını anlatır. Şafak vakti, güneş ışığı, yapraklar, kelebekler, bulutlar ve gökkuşağının renkleri bunlardan bazılarıdır. Gün sonunda ise, gece çöktüğünde, yıldızların, hepsinden daha güzel olduğunu fark eder. Little Angel Theatre, kitabı sihirli bir yorumla sahneye taşırken basit ama etkileyici bir kuklacılıkla minik izleyicilerin hayal gücünü tetikliyor. Rengarenk kumaşlar, sevimli kuklalar ve cezbedici müziklerle bezenen bu oyun, özellikle 0-5 yaş arası izleyiciler için tasarlandı. REKLAM İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 28-29 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Bağımlılık ve kimlik arayışını sahneye taşıyan “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, yoğun ilgi gören ilk sezonunun ardından ikinci sezonuna devam ediyor. İbrahim Çiçek rejisiyle idPRo ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında sahnelenen oyun, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı sahne tasarımı ve derinlikli anlatımıyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda da seyircisine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla 2025 Direklerarası Tiyatro Ödülleri ‘Kadın Oyuncu’ ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ ödüllerini kazanan, 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 26. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ adaylığı bulunan oyun, aynı zamanda 2025 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Işık Tasarımı’, ‘Yılın Prodüksiyonu’ ve ‘Yılın Koreografisi’ ödüllerine de layık görüldü.

REKLAM KUKLA YAPALIM // 28 OCAK // MEYDAN FUAYE // 14.00 Katılımcıların sanatsal bir dokunuş ve zaanatla bir araya geleceği Kukla Yapalım, 28 Ocak’ta Meydan Fuaye’de 8-13 yaş arasındaki çocuklarla buluşuyor. KENAN DOĞULU // 28 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Kenan Doğulu, Bayhan Müzik Organizasyonuyla 28 Ocak 2026 Çarşamba Akşamı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. SERGEN DEVECİ STAND-UP // 28 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Münzevi zorunlulukların toplum içerisinde takdir görmesi çabasına ilişkin, küçüklükten aşina olduğumuz ilişki ve sürdürülebilir bir yaşam için ilişkileri konu alan gösterisi ile Sergen Deveci seyirciyle buluşuyor. REKLAM EUROLEAGUE GRUP AŞAMASI: FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES // 29 OCAK // VESTEL AMFİ // 20.45 Euroleague Grup Aşaması: Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes Vestel Amfi'de izleniyor. REDD SENFONİ // 29 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Redd Senfoni 29 Ocak’ta Turkcell Sahnesi’nde. Türk rock müziğinin en güçlü gruplarından Redd, kariyerlerinin en özel ve görkemli projesi Redd Senfoni ile müzikseverlerle buluşuyor. Grubun kurucu üyeleri Doğan Duru (Vokal), Güneş Duru (Gitar) ve Berke Özgümüş (Davul) sahnede. Redd, bu özel performansta usta şef Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project Orchestra ile bir araya geliyor. Redd'in 2005’teki ilk albümü 50/50'den bugüne yayımladığı yedi stüdyo albümünden seçilmiş en sevilen eserler, orkestranın eşsiz dokunuşuyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. "Nefes Bile Almadan", "Kalpsiz Romantik", "Kanıyorduk" gibi hit şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciye güçlü bir rock enerjisi ve klasik müziğin derinliğini aynı anda yaşatacak.

REKLAM EZGİ ALAŞ // 29 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Çok küçük yaşlarda ailesi tarafından müziğe yeteneği olduğu keşfedilen genç sanatçı, aldığı müzik eğitimleri esnasında yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarından birçok ödülle dönerek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği bilinmektedir. 15 senedir aktif sahne yaşamında birçok farklı projede yer alan Alaş, kendi şarkılarının yanı sıra sahnelerinde yer verdiği, R&B, Soul ve Hiphop türlerindeki dinamik performansıyla touché by N Kolay’da müzikseverleri bekliyor. KAAN SEKBAN STAND UP // 30 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Kaan Sekban, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor. HOGWARTS SENFONİ GÖSTERİSİ // 30 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Bu kış izleyiciler büyük bir etkinliğe tanıklık edecek. Efsanevi PRIME Orkestrası, dünya turnesinin bir parçası olarak görkemli HOGWARTS Sympho Show'u sunuyor. Bu eşsiz müzikal performans sizi büyülü bir dünyanın içine çekecek ve ikonik filmlerin en sevdiğiniz müziklerine hayat verecek. REKLAM HOGWARTS Sympho Show programı sadece büyük John Williams'ın ünlü melodilerini değil, aynı zamanda izleyicileri Harry Potter hikayesinin en beklenmedik ve heyecan verici anlarına götürecek birçok müzikal sürprizi de içeriyor. Eşsiz PRIME Orkestrası ile Harry Potter'ın büyülü dünyasına muhteşem bir müzikal yolculuk, Hogwarts Senfoni Gösterisi, 30 Ocak'ta Turkcell Sahnesi'nde.

RİŞE ÖZKAN A TRIBUTE TO SHEILA JORDAN // 30 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Bill Charlap, Nancy Marano ve Aaron Goldberg gibi müzisyenlerle çalışma fırsatı bulan Rişe Özkan, quartet ekibiyle touché by N Kolay’da dinleyenlerine caz standartlarıyla dolu seçkin bir repertuvar akşamı sunmaya hazırlanıyor. UNSEEN KIDS TOUR // 31 OCAK // ZORLU PSM // 13.00 UNSEEN KIDS, Zorlu PSM’in sahne arkasındaki büyülü dünyasını çocuklara açıyor. 8-12 yaş arasındaki katılımcılar, bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyor. Tur boyunca, kulaklarına fısıldayan esrarengiz bir sesin yönlendirmesiyle, adım adım Zorlu PSM’in perde arkasındaki sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Bulmacaları çözerken, bir gösterinin sahneye çıkana dek geçtiği tüm aşamaları, bu sürecin arkasındaki görünmeyen kahramanların rollerini ve emeğini öğreniyorlar. Böylece sadece bir mekanı değil, bir hikâyeyi deneyimliyor, keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar. REKLAM VEHBİ CAN VE BUCAN’LA “DOĞANIN RİTMİ” MÜZİKLİ DRAMA ATÖLYESİ // 31 OCAK // MEYDAN FUAYE // 14.00 Vehbi Can Uyaroğlu ile Bucan Ekin Şimşek’in gerçekleştireceği drama, müzik ve ritim atölyesi yardımcı eğitmen Nil Yıldız ile Meydan Fuaye’de seyirciyle buluşuyor. DUYGU SOYLU "A TRIBUTE TO ONNO TUNÇ" // 31 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Duygu Soylu, Onno Tunç şarkılarından oluşan repertuvarıyla Touché by N Kolay’da seyirciyle bululuyor. TOLGSHOW // 31 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Tolga Çevik’in gösterisi "Tolgshow" turneye çıkıyor. "Arkadaşım" karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun Türkiye Turnesi’yle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bugüne kadar "Yönetmen’in" akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ Türkiye Turnesinde Yönetmeni çıldırtmaya kararlı. ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve "Minik" lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği tamamı doğaçlama gösteri seyircisiyle buluşmak için yollara düşüyor. REKLAM AURAMIND I WELLBEING WEEKEND // 1 ŞUBAT // TOUCHÉ BY N KOLAY // 10.00 Zorlu PSM’de uzun süredir devam eden wellbeing buluşmaları, bu kez Free Yacht co-sponsorluğunda, günü bütüncül ele alan, çok katmanlı bir programla devam ediyor.1 Şubat Pazar, 10.00–15.00 arasında gerçekleşecek bu özel buluşmada; nefes ve meditasyon pratiklerinden tükenmişlik–iyi oluş eksenli bir psikoloji sohbetine, yaşam ritmini tasarlamaya odaklanan “iyi yaşam algoritması”ndan kişisel savunma ve sosyal mühendisliğe, günün sonunda ise mini bir konser deneyimine uzanan zengin bir akış sunuyor.