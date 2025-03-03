Çocuklar için "orman okulları" yapılıyor

Mersin'de çocuklara doğayı tanıtmak için yapımına başlanan orman okullarında çalışmalar sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Murat Çevirme, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Güven Gültekin ve Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Levent Cenik, Orman Genel Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapımı devam eden Tarsus Karabucak ve Mersin Davultepe Orman Okulları'nda incelemelerde bulundu.

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Heyet, önce inşaatı devam eden Mersin Orman İşletme Müdürlüğü, Davultepe Orman İşletme Şefliği'ndeki Orman Okulu'nu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından yapımında son aşamaya gelinen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Karabucak Orman İşletme Şefliği'ndeki Orman Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yapımı devam eden orman okullarının tamamlandığında öğrencilere doğayı tanıtacak ve orman sevgisini aşılayacak önemli eğitim merkezleri olacağını belirtti.