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Çocuklar pandeminin etkilerini silecek

Alanya Belediyesi, pandemi şartlarından etkilenen çocukları eğlenceyle buluşturuyor. Bu kapsamda 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 9-18 Temmuz tarihleri arasında İskele Meydanında açık hava etkinliği olarak düzenlenecek

Çocuklar pandeminin etkilerini silecek

Alanya Belediyesi çocuklar için festival düzenliyor. Pandeminin zorluğunu yetişkinlerden çok daha fazla hisseden çocuklar, düzenlenecek festivalde doyasıya eğlenerek salgının izlerini silecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘'Tertemiz ve aydınlık bir Alanya için önce ruhumuzu güzelleştirmek ile işe başladık. Bu da tabii ki öncelikle çocuklarımızı mutlu edebilmek ile mümkündü'' dedi.

Festival hakkında bilgi veren Yücel, “Festival, akşam saatlerinde çocuk kitap fuarı, çocuk tiyatroları, çocuk oyunları, çocuk etkinlikleri, kukla performansları ve çeşitli sahne performansları ile şehrin çocuklarını bekliyor. Bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Dünyayı değiştirmeye çocuklarımızın kahkahaları ile başlayalım mı? Sizleri maaile bekliyoruz” şeklinde çağrı yaptı.

Çocuk eğitiminin üç ayaklı olması gerekliliğine inandıklarını ve bu farkındalık ile hareket ettiklerini anlatan Yücel, “Festival kapsamında sadece çocuklara yönelik değil; alanında uzman isimlerce düzenlenecek ebeveyn ve eğitimcilere yönelik farkındalık seminerleri ile ailelere ve eğitimcilere de kucak açıyor. Böylece maaile festivale katılan her bireye kendine göre bir etkinlik sunarak, ziyaretçilerin eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilmesi hedefleniyor. Geleceğimiz, umudumuz çocuklarımız; eski bir Kızılderili atasözünün anlattığı gibi; Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu bakış açısı ile çıktığımız yolda sağlıklı, mutlu, sevgi dolu, başarılı ve huzurlu çocuklar yetişmesine katkı sağlamamız ilk hedefimiz. Eğitimi sadece akademik olarak görmüyor; kültür, sanat, edebiyat konusunda donanımlı bireyler hazırlamak ve ebeveynlere açık pencereler sunmak amacıyla 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ni düzenliyoruz. Önceki yıllarda, dünyanın tek çocuk bayramı, Mustafa Kemal Atatürk' ün tüm dünya çocuklarına hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, pandemiden dolayı bu yıl, normalleşmenin başladığı yaz mevsiminde gerçekleştiriyoruz. Çünkü çocuklarımız akranları ile okullarda, parklarda, doğada, sokaklarda koşup oynaması gerekirken, hayatlarının en güzel 2 yılını, maalesef eve en çok kapanmak zorunda kalan kesim olarak geçirdiler ve çok sıkıldılar, birlikte vakit geçirmeyi çok özlediler, bunun farkındayız‘' şeklinde konuştu.

Program detaylarına Alanya Belediyesi web sayfasından ya da @alanyabelediyetiyatrosu07 sosyal medya adresinden ulaşılabilir.

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