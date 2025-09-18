Çocuklara bıçak çekti! Araya gireni yaraladı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Tuzla'daki sitede korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi top oynayan çocukların üzerine bıçakla yürüdü. Bunu gören bir baba da koşup araya girince kan döküldü.
Giriş: 18.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 18.09.2025 - 20:02
