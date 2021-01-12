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HaberlerGündem3. Sayfa"YAŞASIN!" Son dakika: Kelepçeli işkence cinayetinde çocuklar konuştu
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"Yaşasın artık babam gelmeyecek!"

Antalya'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31) avukatı Ahmet Onaran, "Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Çocuklar da şiddete uğramış" dedi

"Yaşasın artık babam gelmeyecek!"
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DHA

Antalya'da yaşayan Melek (31) ve Ramazan İpek (36) arasında 3 gün önce evde tartışma çıktı. Ramazan İpek, 2 çocuğunun annesi eşi Melek İpek'in ellerini kelepçeleyip sabaha kadar dövüp, işkence yaptı. Melek İpek şiddet gördüğü gecenin sabahında servis şoförü Ramazan İpek'i işten döndüğü sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Jandarmaya teslim olan Melek İpek tutuklanırken, çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ. annenin yakınlarına teslim edildi.

"ÇOCUKLARINI ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

DHA'da yer alan habere göre Melek İpek'in avukatlığını üstlenen Ahmet Onaran, en son onunla önceki akşam saatlerinde cezaevinde görüştüğünü söyledi.

İpek'e durumunu sorduğunda 'Burada en azından dayak yok. İyiyim' cevabı aldığını belirten Avukat Onaran, "Dayak olmadığı için mutlu olduğunu gördüm. Çocuklarını özlediğini söyledi. Kızlarının kendisi olmadan uyuyamayacağını söyledi. Duygu yüklüydü. Olan bitenleri koğuşundaki televizyondan takip ettiğini anlattı" dedi.

"BABAMIN ELİ AĞIRDI, BİZİ DE DÖVERDİ"

Çocuklarla da pedagog eşliğinde görüştüğünü belirten avukat Ahmet Onaran, "Çocuklar da şiddete uğramış. Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı' dedi. Çocuklara hediyeler gönderilmişti, onları götürüp teslim ettik" diye konuştu.

"YAŞASIN BİZ DAYAK YEMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin birçok yerinden çocuklara hediyeler ve aileye yardım noktasında telefonlar aldıklarını belirten Avukat Ahmet Onaran, çocukların kırılan tabletleri için ilgili birkaç kurumla görüşerek onların derslerini yapabilmeleri için tablet temin ettiklerini söyledi.

Çocukların ısrarla anneannesi, dayısı ve teyzesinin yanında kalmak istemeleri üzerine Melek İpek'in yakınlarına teslim edildiğini ifade eden Ahmet Onaran, "Melek İpek kronolojik olarak şiddete maruz kalıyor. Çocuklar da maruz kalıyor. Ramazan İpek, Melek İpek'e şiddet uyguladığı zamanlarda karakola gitmesin diye 'Seni öldürür kıyma yapar köpeklere yediririm' diyerek korkutmuş" şeklinde konuştu.

"YAŞASIN ARTIK BABAM GELMEYECEK"

Bu şekilde şiddetin Melek İpek tarafından olağan hale geldiği için artık tepki veremez olduğunu da ifade eden Avukat Onaran, çocuklarla yaptığı görüşmede çok etkilendiğini ifade etti. Küçük kızın babasının gelmeyeceğine sevindiğini belirten Avukat Onaran, "'Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Daha birçok şey söyledi ama bunları mahremiyet gerekçesi nedeniyle söyleyemiyorum" dedi.

AVUKAT ORDUSU HAZIRLANIYOR

Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek'in ilk duruşmaya kalmadan tahliye edileceğini düşündüğünü, ancak tahliye edilmese dahi Türkiye'nin değişik noktalarından gelen avukatların savunmak için kendilerine başvurduğunu belirtti. Kalabalık şekilde Melek İpek'in yanında olacaklarını ve onun haklılığının duyuracaklarını belirten Avukat Onaran, sonucun Melek İpek lehine olacağını düşündüğünü söyledi.

KOCANIN AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU

Olayın ardından Ramazan İpek'in ailesi de ilk kez konuştu. Ramazan İpek´in babası Murat İpek (66) evinin bahçesinde taziyeleri kabul ederken anne Esma İpek (66) ağıtlar yakarak acısını yaşıyor. 23 yaşındaki oğlunu 8 yıl önce motosiklet kazasında yitiren İpek ailesi, ikinci çocukları Ramazan İpek'in de yaşamanı yitirmesiyle ikinci kez evlat acısı yaşadı. Aile Melek İpek'in ailesi tarafından Ramazan İpek ile ilgili ortaya atılan 'aldatıyordu, alkolikti, şiddet yanlısı biriydi' iddialarına da tepki gösterdi.

"İKİSİNİ DE EVLADIM GİBİ SEVERDİM"

Murat İpek, gelini Melek ve oğlu Ramazan İpek'i birbirlerinden ayırmadan iki evladı gibi sevdiğini anlattı. Cinayet haberini alınca koşarak eve gittiğini, olaya bir anlam veremediğini belirten Murat İpek, "İkisini de evladım gibi severdim. Oğlum işten gelince kalbinden tek kurşunla vuruyor" dedi.

TORUNLARINI ALMAK İSTİYOR

Olayın bu kadar büyük boyutlara gelmesine neyin sebep olduğunu bilmediğini anlatan Murat İpek, ortada kalan 7 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğu için ise velayetlerini almak için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi. Kanunen sorumluluklarının kendisine verilmesi halinde ölene kadar iki torununa bakacağını belirten İpek, "Benim torunlarım ortada kaldı. Ne olacak bunlar? Ben bunları yanıma alıp bakıp büyütmek ve okutmak istiyorum. Sahip çıkmak isterim" diye konuştu.

Ramazan İpek´in annesi Esma İpek ise iki oğlunu toprağa vermenin büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. İpek, her zaman bir ihtiyaçları olduğunda oğlu ve gelininin yanında olduklarını kaydetti. Esma İpek, "Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım" dedi.

"MELEK BOŞANMA HAZIRLIĞINDAYDI"

Ramazan İpek'in eşi Melek ile liseden beri gönül ilişkilerinin olduğunu anlatan kuzeni Hüseyin İpek (29) ise Ramazan'ın 12 yıllık evlilikleri boyunca yalnızca bir kere M.A. isimli bir kadınla Melek İpek'in hamileliği döneminde bir yakınlaşmalarının olduğunu söyledi. Melek İpek'in bir avukatla görüştüğünü ve boşanma hazırlığı yaptığını ifade eden Hüseyin İpek, "Ramazan son zamanlarda Melek'in boşanacağını biliyordu" diye konuştu.

"YİVLİ TÜFEK KULLANIYORDU"

Kuzeni ve eşinin son zamanlarda yataklarını dahi ayırıp, ayrı odalarda uyuduklarını anlatan Hüseyin İpek, Melek´in silah meraklısı olduğunu, hatta yivli tüfek bile kullanabildiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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