Ağır soslu ve şerbetli tatlılar sadece kronik hastalıkları olanları değil, sağlığına dikkat eden herkesi zorluyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bayramlar bu zorlanmanın en yüksek olduğu dönemler. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, “İkram kültürümüzde büyük yeri olan bayram şekerleri ve ağır tatlıların yerini sağlıklı olanlara bırakma zamanı geldi” diyor. Kısacası tatlının sütlü, çikolatanın ise bitter olanını tercih etmemiz gerekiyor.

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ÇOCUKLARINIZI ŞEKER BAĞIMLISI YAPMAYIN!

Bir çocuğun şeker bağımlısı olmasına engel olmanın onun için yapılacak en büyük iyilik olduğunu söyleyen Gizem Şeber, “Şeker öğrenilmiş tattır ve beyinde uyuşturucu kullanımında da gözlenen haz verici öğelerin salgılanmasına neden olur. Bu nedenle bağımlılık oluşturma riski yüksektir” diyor ve devam ediyor; “Bunların dışında çocuğun diş sağlığı, ideal kiloda olması ve sindirim sistemi problemleri yaşamaması açısından da abur cubur ve şeker tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Yeni bilimsel çalışmalar, özellikle şeker tüketiminin hiperaktivite ve otizm gibi günümüzde görülme sıklığı artan sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle hem çocuğun bu tür gıdalardan uzak kalması hem de aile fertlerinin bu konuda çocuğa örnek oluşturması öneriliyor."



Bayram önerileri

HAMUR TATLISI YERİNE KURU MEYVE TATLISI

*Hamur tatlısı yerine sütlü tatlı ve kuru meyve tatlıları

*Bayram şekeri yerine kuru meyve ve bitter çikolata

*Kavurma eti yerine ızgara et

*Sarma ve dolmalar yerine zeytinyağlı sebze yemekleri

*Beyaz ekmek yerine esmer ekmek

*Beyaz pirinç yerine bulgur/kinoa/karabuğday

DİKKAT! O ET ÖYLE TÜKETİLMEZ!

Sağlıklı bayram ikramları

BAYRAM ŞEKERİ YERİNE HURMALI KAKAO TOPLARI

*8 adet iri hurma

*½ çay bardağı süt

*2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

*½ çay bardağı Şam fıstığı ezmesi

*2 yemek kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI: Hurmaların çekirdeklerini çıkartın. Hurmaları, sütü, yulaf ezmesi ve kakaoyu blendırdan geçirip hamur haline getirin. Malzemeyi 20 küçük yuvarlak yapın. Şam fıstığı ezmesi üzerinde gezdirip buzdolabında 1 saat dinlendirin.

BAYRAM TATLISI YERİNE SÜTLÜ İNCİR UYUTMASI

*500 ml süt

*8 adet kuru incir

*½ su bardağı iri dövülmüş ceviz

HAZIRLANIŞI: Kuru incirleri yıkayın, saplarını çıkarın, küçük parçalar halinde doğrayın. Sütü, yoğurt mayalama sıcaklığına getirin ve kuru incirlerle beraber blendırdan geçirin. Malzemeyi kaselere paylaştırıp üzerine cevizleri bölüştürün. Kaseleri, üzerlerini örterek 3 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktıktan sonra buzdolabına alın ve soğuk servis yapın.