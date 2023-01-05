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Çocuklarda Boy Kilo Endeksi

Zaman zaman ebeveynlerin aklına benim çocuğum çok mu zayıf ya da çok mu kısa tarzı sorular takılmaktadır. Bu durumda bol kilo endeksi çocuğunuzun anlık durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Boy kile endeksi herhangi bir yağ ya da kas ölçümü metodu değildir. Sadece çocuğumuzun bulunduğu yaş aralığında sağlıklı bir ağırlığa ve boy oranına sahip olup olmadığı hakkında bize bilgi verir. Çocuklar da boy kilo endeksini gösteren sabit bir tablo yer almaktadır. Yaş aralığına göre şekillenen bu tabloyla çocuğunuzun ideal boy ve kilo oranına sahip olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Bu arada boy kilo endeksi değerleri kız ve erkek çocuklarda farklılık göstermektedir.

Yaşa Göre Boy Kilo Hesaplama

Özellikle gelişim çağında çocuklarda boy ve kilo endeksi sürekli değişen bir yapıdadır. Yaşa göre boy kilo hesaplama yönteminde çocuğun önce boy ve kilosu ölçülür, ardından boyun karesi ele alınır. Çocuğun kilosu bu çıkan sonuca bölünür ve vücut kitle endeksi ortaya çıkar.

0-3 Yaş Boy Kilo Endeksi

Kız çocuğu ve erkek çocuğu gelişiminde rakamlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 0-3 yaş arası bir çocuğun boy kilo endeksi erkek çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

1 yaş 74,1 cm 10,6 kg

2 yaş 86,8 cm 12,6 kg

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

1 yaş 75,1 cm 9,3 kg

2 yaş 86,8 cm 11,9 kg

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

3-6 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

4 yaş 102,5 cm 16.8 kg

5 yaş 109,1 cm 18,6 kg

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

4 yaş 102,5 cm 16,1 kg

5 yaş 109,1 cm 18,4 kg

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

6-9 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

7 yaş 120,5 cm 23,2 kg

8 yaş 126,9 cm 25,9 kg

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

7 yaş 121,1 cm 22,9 kg

8 yaş 126,7 cm 25,7 kg

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

9-13 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

10 yaş 137,6 cm 32,2 kg

11 yaş 143,8 cm 37,8 kg

12 yaş 150,6 cm 44,3 kg

13 yaş 157,7 cm 49,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy(ortalama) Kilo(ortalama)

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

10 yaş137,9 cm 32,6 kg

11 yaş145,4 cm 38,2 kg

12 yaş153,1 cm 45,1 kg

13 yaş157,8 cm 50 kg