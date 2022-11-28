Çocuklarda genetik hastalıklar için

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Çocuklarda genetik hastalıklar için "beyin içine gen tedavisi" Faz-1 çalışmaları başladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı'nda açılan Faz-1 Klinik Araştırmaları Merkezi'nde, çocukluk çağında genetik ve metabolik kaynaklı hastalıklarda "beyin içine uygulanacak gen tedavisi" için bilimsel çalışmalar başlatıldı

Çocuklarda genetik hastalıklar için
Çocuklarda genetik hastalıklar için "beyin içine gen tedavisi" Faz-1 çalışmaları başladı
0:00 / 0:00
AA

Merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, çocukluk çağı genetik hastalıkların, tüm dünyada sakatlık ve ölüm nedeni olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Başta gen tedavisi olmak üzere yeni tedavi yöntemlerinin hızla geliştiğini ifade eden Yıldız, "Ülkemizin de bu konuda öncü olması büyük önem taşımaktadır. Özellikle ilgili hastalık grubunda yeni ilaç adaylarının laboratuvar ortamlarında geliştirilmesi, ardından bu ilaç adaylarının klinik araştırmalarla ilaç haline getirilmeleri ve bunların tümünü gerçekleştirecek bir merkez oluşturulması büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Yıldız, Sağlık Bakanlığının desteği ile ilk kez Bakanlık onaylı Çocukluk Çağı Metabolik/Genetik Hatalıkları Faz-1 Klinik Araştırmaları Merkezi'nin kurulumunu tamamladıklarını belirterek, "Bu merkezde, çocukluk çağı metabolik/genetik hastalıkları için 8 yeni ilaç çalışması başlatıldı." bilgisini verdi.

Genetik ve metabolik kaynaklı bazı hastalıklarda beyin içi enzim tedavisinin yapılacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Üniversitemizde, çocuk hastalara yönelik ülkemizin ilk, dünyanın sayılı, Genetik Tedavi Odaklı Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nin kurulumu tamamladı. Merkezde, ülkemizde ilk kez beyin içine uygulanacak gen tedavisi yapılacak ve sadece ülkemizden değil tüm dünyadan hasta kabul edilecek.

Bu merkez, ülkemizde ilk yerli gen tedavisi odaklı ilaç üretmeyi hedefleyen pediatrik Metabolik/Genetik Hastalıklar İleri Tedaviler Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin bir bölümü olarak faaliyet gösterecek."

"FAZ-1 ÇALIŞMASININ STARTINI 2023 YILINDA VERECEĞİZ"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı ve Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkez Müdürü Prof. Dr. Leyla Tümer de merkezin modern ve etkin altyapı hizmetleriyle inşa edildiğinin altını çizerek, "Bundan sonraki hedefimiz, SMA gibi genetik hastalıklarda gen tedavisi olmak üzere yeni tedavi yöntemleri ve ilaçları kendimiz üretmek olacaktır" dedi.

Tümer, şu anda 8 farklı Faz-1 çalışmasının yürütüldüğünü vurgulayarak, son zamanlarda gündemde olan gen tedavilerine ilişkin de Faz-1 çalışmasının startını 2023 yılında vereceklerini söyledi.

"HEDEF BOZUK GENİN YERİNE YENİ GEN KONULMASI"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı ve Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Ezgü ise gen tedavilerine ilişkin bilgi verdi.

Gen tedavilerinde hedefin, çocukluk çağındaki genetik hastalıklara yol açan bozuk olan genin, tamamen değiştirilerek yerine yeni bir gen konulması olduğunu anlatan Ezgü, sözlerine şöyle devam etti: "Burada iki yöntem vardır. Biri, bir virüs içine DNA parçasının eklenerek doğrudan hastaya verilmesidir, diğeri ise hastalardan kendi hücrelerinin alınması, reaksiyon gelişmesini önlemek amaçlı yeni DNA parçası konularak tekrar hastaya verilmesidir. Gen tedavileri, beyin hastalığı varsa beynin içine, karaciğer hastalığı varsa karaciğere uygulanabilmektedir. Yurt dışında onaylı 4 gen tedavisi bulunmaktadır, önümüzdeki yıl bu sayının 10-15'lere çıkması öngörülmektedir.

Açılan merkez, dünyada ilk ya da ikinci sırada olabilecek kapasite ve donanıma sahiptir. Merkezdeki eczanede gen tedavisi ürünleri olacak. Türkiye, kalıtsal ve ilerleyici ağır beyin harabiyeti yapan bir hastalıkta beyin içi gen tedavisinin yapıldığı 5 ülkeden biri olacak."

"7 HASTAMIZ ARAŞTIRMANIN KRİTERLERİNE UYUMLU ÇIKTI"

Uygulama yöntemine ilişkin de bilgi veren Ezgü, "Özel olarak hocalarımız yurt dışında çalışmalar yaptı ve eğitim sonunda sertifikasını aldı. Bu yöntemde, ameliyata gerek kalmadan ense bölgesinden bir iğne yardımıyla özel bir tomografi altında beynin içine gen tedavisi ajanı verilecek ve iğne çıkarılacak. Hastalar, çok kısa bir süre sonra taburcu edilebilecek" dedi.

Prof. Dr. Ezgü, şu an için tedavi değil klinik araştırma aşamasında olduğuna işaret ederek, "Bu, tedavi yolunda ilerleyen bir araştırma. Eğer, etkili, güvenli olduğu, yan etkisi bulunmadığı ortaya çıkarsa bir tedavi haline dönüşecek. 7 hastamız araştırmanın kriterlerine uyumlu çıktı. Uygulama, bir araştırma kapsamında olduğu için ülkemizde buna ihtiyaç duyan çocuklarımızın yaklaşık yüzde 30'una araştırma kapsamında ücretsiz olarak bu imkanı sağlamış olacağız." bilgisini verdi. Ezgü, Afrika, Rusya, Uzakdoğu ve Orta Doğu ülkelerindeki hastaların Türkiye'ye yönlendirileceğini söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Poğaça neden bazı mideleri yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden bazı insanların midesi yanar ve ekşir?
SAĞLIK Poğaça neden bazı mideleri yakar?
Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!
SAĞLIK Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, ...
4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira bile umudumuz
SAĞLIK 4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira ...
"Demir eksikliği sadece diyet ile düzelmez ilaç desteği de alınmalı" uyarısı!
SAĞLIK Demir eksikliği sadece diyetle düzelmiyor!
Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi riskini artıyor
SAĞLIK Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi ...
MHRS'den geçen ay alınan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi
SAĞLIK MHRS'den geçen ay alınan yaklaşık 3 milyon randevuya ...
"İç Organ Duşu" olarak biliniyor! TikTok'ta viral olan akım vücudu toksinlerden arındırıyor, kabızlığı yok ediyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK "İç Organ Duşu" olarak biliniyor! TikTok'ta viral ...
Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!
SAĞLIK Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile ...
Günde 2 litre su içmek gerekmiyormuş! Bilim bu iddiayı çürüttü
SAĞLIK Günde 2 litre su içmek gerekmiyormuş! İşin doğrusu ...
Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Sinirlilik, uyku bozukluğu, ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!
SAĞLIK Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.