Amerikalı uzmanlar uyardı: 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel oluyor. Haftada 1-2 kez yıkanmaları gerek.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Amerikan Pediatri Akademisi ailelere, çocuklarına haftada bir ya da iki kez, en fazla üç kez banyo yaptırmalarını tavsiyeediyor.

Doktorların belirttiğine göre; çocuğu fazla miktarda ve sıklıkta yıkamak, derinin sahip olduğu doğal ve koruyucu yağların yok olmasına neden oluyor.

Böylelikle egzama gibi cilt problemlerine daha fazla rastlanıyor. Duşta ne kadar fazla kalırsanız o kadar vücut yağlarınızı kaybediyorsunuz. Yani uzun süreli ve sık duş almanız sadece sabun ve şampuan firmalarının yararına oluyor.

Uzmanlar, kuru cilt tipine sahip yetişkinlere de vücutlarını sabunla çok sık yıkamamaları uyarısında bulunuyor.

SIK SIK DUŞ ALANLARA KÖTÜ HABER!

DİKKAT! BUNU YAPAN HERKES RİSK ALTINDA!

UZAYDA NASIL DUŞ ALINIR?