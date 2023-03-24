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Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukları kuzenine bırakıp eşini öldürdü!
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Vahşet bitmiyor! Eşini öldürmeden saatler önce, çocuklarını kuzenine bırakmış

Kadın cinayetlerine önceki gün kan donduran bir olay daha eklendi. Adana'da Kasım Sarıboğa adlı cani tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Katil zanlısının eşi Sultan Sarıboğa'yı öldürmeden önce ise 2 çocuğunu kuzenine bıraktığı öğrenildi

Çocukları kuzenine bırakıp eşini öldürdü!
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DHA

Adana'da kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sultan Sarıboğa´yı (40), boğazını keserek öldüren Kasım Sarıboğa (42), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzenine bıraktığı, diğer çocuğunun ise okulda olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, 22 Mart günü saat 13.30 sıralarında 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarıboğa, kendisini aldattığını düşündüğü 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa ile tartıştı. Tartışma sırasında Kasım Sarıboğa, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip kaçtı. Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa´nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Kasım Sarıboğa, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu konuyu konuşmak istediğini, ancak tartışma çıktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım Sarıboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisi tamamlanan Sultan Sarıboğa´nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mardin´de toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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