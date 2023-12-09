Çocukların bizden daha farklı düşündüğüne dair en iyi örnekler
Çocukların hayata olan bakış açıları kesinlikle yetişkinlerden daha orijinal. Birçoğumuzun aksine bir durum karşısında negatife odaklanmak yerine daha yaratıcı ve eğlenceli çözümler bulabiliyorlar.
“Oğlum Lego'suna bir gülümseme yerleştirdi. Ona bunu neden yaptığını sorduğumda şöyle dedi, 'Herkes mutlu olmayı hak ediyor'.”
"Bu sabah işe gitmeden önce çocuğum bana öğle yemeği hazırladı."
“Oğlum okuldan birkaç karton aldı.”
“Çocuğum, tembelliğin tanımlanma şeklini değiştiriyor.”
"Size pek bir şeymiş gibi gelmeyebilir ama küçük kardeşim (8) doğum günüm için tek başına bana pasta yaptı."
“12 yaşındaki oğlum, yalınayak bisiklet sürmek için bisikletini halıyla değiştirdi.”
“Kızım ona fare şapkası yaptı.”
"Kızımın ödevini yapmama bahanesi. 'Yapamam... Oz bana masamı geri vermiyor!'"
“Oğlum bana 'vejetaryen salata' yaptı.”