Çocukların bizden daha farklı düşündüğüne dair en iyi örnekler

Çocukların bizden daha farklı düşündüğüne dair en iyi örnekler

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“Oğlum Lego'suna bir gülümseme yerleştirdi. Ona bunu neden yaptığını sorduğumda şöyle dedi, 'Herkes mutlu olmayı hak ediyor'.”