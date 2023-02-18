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"Çocukların da yas tutmasına izin verin" önerisi

Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, çocuk sevdiği bir yakınını kaybettiğinde uygun dille bunu anlatarak, aileyle yasını tutmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi

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AA

Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Üniversite Hastanesi bünyesinde depremzede yetişkin ve çocuklara yönelik "Afet ve Travma Polikliniği"ni hizmete açtıklarını ifade etti.

Poliklinikte randevusuz tüm başvurulara anında cevap verildiğini aktaran Nasıroğlu, depremin ardından ilk zamanlarda çocukların ruhsal durumlarında değişikliklerin normal olduğunu ancak belirtilerin azalmadığı, şiddetli olduğu durumlarda uzmanlardan destek istenmesi gerektiğini bildirdi.

"ÇOCUĞUN YAŞADIĞI DUYGULARI ANLATMASINA FIRSAT VERİLMELİ"

Nasıroğlu, okul öncesi dönemde yatak ıslatma, yeni ortaya çıkan korkular, anneye aşırı bağlılık, olayı yeniden canlandırmak, sinirlilik, öfke nöbetleri, aşırı duyarlılık, uyku ve beslenme sorunlarının görülebileceğini dile getirdi.

Ergenlerde ise içe çekilme, çevreden kendini soyutlama, riskli davranışlara eğilim, akademik başarıda düşme, okul devamsızlığı, dikkat ve konsantrasyon sorunları, depresyon ve hüzün oluşabileceğini aktaran Nasıroğlu, bu belirtilerin bir kısmının ilk günlerde görülmesinin doğal olduğunu kaydetti.

Bu süreçte çocuğun yaşadığı duyguları anlatmasına fırsat verilmesini öneren Nasıroğlu, "Düşünce ve duygularını anlatmaları için zorlayıcı olmadan teşvik edici ve sabırlı olunması gerekiyor. Çocuk sevdiği bir yakınını kaybetmişse ölümü gizlemeden sevdiği bir kişi tarafından durum kendisine anlatılsın ve sizinle birlikte yasını yaşamasına izin verin" ifadesini kullandı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA YATIŞTIRICI İLAÇ KULLANMAYIN"

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali Erdoğan, depremzedelerin psikososyal yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini, bu desteğin hem kendileri hem de çocukların ruhsal sağlığı için önemli olduğunu bildirdi.

Polikliniğe başvuran 100 civarında depremzedeye psikososyal destek sağlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "İlk haftalarda görülen uykusuzluk, iştahsızlık, kaygı gibi belirtiler olağandır. Mümkün olduğunca yatıştırıcı ilaç kullanmayın. Bu belirtiler genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Özellikle bu dönemde alkol kullanımından kaçının. Sizi rahatlatan hangi aktivite varsa arkadaşlarınızla sohbet etmek, ibadet, doğada bulunmak onu yapmaya çalışın. Deprem sonrası kapalı ortamlara girmekten tedirgin oluyorsanız sevdiğiniz insanlarla bunu yapabilirsiniz. Yaşadığınız olayı ve korku hissini bir yakınınızla konuşmaktan çekinmeyin."

Sosyal medyada, televizyonda travmatize edici görüntülere maruz kalınmaması konusunda da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin" açıklamasında bulundu.

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