Çocukların göz numaraları hızla büyüyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gül Var, çocukların henüz gelişme çağında göz yapılarının ekran kaynaklı ışık yüküne karşı daha hassas olduğunu vurguladı.

Günümüz teknoloji çağında, cihaz kullanımına bağlı miyopi tanısı konulan çocuk sayısında bir artış yaşandığını kaydeden Op. Dr. Var, "Erken yaşta başlayan ekran alışkanlığı, göz sağlığını kalıcı olarak etkileyebilir" dedi.

Op. Dr. Var, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin günlük 3-4 katına çıktığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun süreli yakın çalışma (ekrana odaklanma) gözün odaklanma sistemini zorluyor ve genetik yatkınlığı olan çocuklarda miyopinin ortaya çıkışını tetikliyor veya ilerlemesini hızlandırıyor. Çocuklar dijital ekranlara odaklandıklarında göz kasları sürekli yakın mesafeye uyum yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, hem göz yorgunluğu hem de bulanık görmeye zemin hazırlayabilir."

Çocuklarda sık görülen ekran kaynaklı şikayetler:

* Yakını görmede netlik kaybı

* Gözleri kısarak bakma * Akşam saatlerinde artan baş ağrısı * Tahtayı görmekte zorlanma veya derse ilgisizlik GÖZ KIRPMA SAYISI YÜZDE 60 AZALIYOR Op. Dr. Var, ekrana odaklanan çocukların göz kırpmayı unuttuğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde bir çocuk dakikada 15–20 kez göz kırparken ekran başında bu sayı 5–7’ye kadar düşebiliyor. Azalan göz kırpma refleksi, gözyaşı dağılımını bozarak göz kuruluğu, batma, yanma ve kızarıklık gibi sorunlara yol açıyor. Göz kuruluğunun yalnızca yetişkinlerde görüldüğüne dair bir yanılgı var. Oysa artık en sık gözlemlediğimiz şikayetlerden biri çocuklarda ekran kullanımına bağlı göz kuruluğudur." GÖZDE KAYMAYA DA SEBEP OLUYOR Op. Dr. Var, yakın mesafede ve uzun süre akıllı cihazlara odaklanmanın sadece miyopiye değil, aynı zamanda gözde içe kaymaya (Ezotropya) da neden olduğunu söyledi. Günlük 4 saatten uzun ekran kullanımının özellikle içe şaşılığa yol açabileceğini vurgulayarak, bu durumun ise baş ağrısı, bulanık görme ve odaklanma sorunlarıyla kendini gösterebileceğini söyledi.