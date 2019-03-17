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"GÖBEĞİM OLDUĞU İÇİN OĞLUMLA OYNAYAMIYORDUK"

Eskiden oğluyla oyun oynayamadığını belirten Serkan Özcan, ölçülerine göre kıyafet bulmakta da güçlük çektiğini söyledi. Kilo vermeye devam edeceğini, hedefinin fit bir görünüme sahip olmak olduğunu belirten Serkan Özcan, Eşim, mide küçültme ameliyatı hakkında araştırma yapıyordu. Normalde ben karşıydım. Sonra ameliyata karar verdik. 'Önce ben ameliyat olayım, iyi geçerse sen de olursun' dedim.