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        Haberler Bilgi Ekonomi Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' nedir, başvurular başladı mı, şartları neler?

        Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' nedir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürmek için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hem Türkiye'nin milli otomobil üretimini desteklemeyi hem de dar gelirli ailelerin ulaşım ihtiyacına çözüm sunmayı hedefleyen bu yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Peki, yerli araba desteği kimlere verilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:50
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere özel yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla duyurulması beklenen bu özel paketle, yerli otomobile ulaşımın daha kolay ve uygun hale gelmesi amaçlanıyor. Geniş ailelerin büyük ilgi göstermesi beklenen programın detayları için gözler bakanlıktan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, bu destekten kimler yararlanabilecek ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...

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        KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

        Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

        Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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