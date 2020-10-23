Çocukluk dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Çocukluk 3. son bölümde neler oldu?



ÇOCUKLUK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bambi’nin tatlı aile hayalleri, küçük kızın geçmişiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla darmadağın olur. Mavi’nin iyi niyetle söylediği yalanlar, işleri iyice karıştırınca bunu çözmek yine Mahir, Ayşegül ve Mavi’ye düşer. Ancak Bambi’nin geçmişiyle ilgili gerçekler, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar acıdır. Herkes, Bambi’nin etrafında kenetlenmişken yuvaya gelen davetsiz bir misafir Ali Kaan Umut Evi’nin gündemine bomba gibi düşer.

ÇOCUKLUK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!